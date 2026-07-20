به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسلم صیاد، شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم آستانه اشرفیه، با استناد به آیه شریفه «واعتصموا بحبل الله جمیعاً»، اظهار کرد: اتحاد یک تکلیف الهی است و وحدت میان مسلمانان یک امر اصولی و همیشگی است که نباید بر اساس سلایق شخصی تغییر کند.

وی با اشاره به اینکه وحدت میان مسلمانان نباید به عنوان یک ابزار تاکتیکی و گذرا نگریسته شود، افزود: وحدت یک اصل همیشگی و ریشه در دین دارد، نه اینکه در یک زمان وجود داشته باشد و در زمانی دیگر رنگ ببازد.

این کارشناس مذهبی با بررسی نقش دشمنان در ایجاد تفرقه، تصریح کرد: بدخواهان دقیقاً بر روی نقاط ضعف و شکاف‌های ایجاد شده ناشی از اختلافات سلیقه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند و منتظرند تا میان دولت، ملت و رهبری روزنه‌ای ایجاد شود و از همین شکاف‌ها برای پیشبرد اهداف خود امتیاز کسب کنند.

حجت‌الاسلام صیاد با بیان اینکه نقد صحیح و دلسوزانه نوعی همراهی با دولت است، گفت: کسانی که با نگاه انقلابی و قرآنی به مسائل می‌نگرند، باید از مسیر توهین و تضعیف نهادها فاصله بگیرند و نقد را ابزاری برای بهبود بدانند، نه وسیله‌ای برای ایجاد تردید در میان مردم.

وی با اشاره به اهمیت یکدلی و یکپارچگی در میان تمامی قوای کشور، اظهار کرد: حفظ فاصله میان ملت و ولایت، کلید عبور از بحران‌هاست و مشکلات معیشتی مردم و توطئه‌های سنگین دشمنان، صبر و تحمل را به عنوان ویژگی‌های ضروری جامعه مطرح می‌کند.