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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۸

حجت الاسلام صیاد: دشمن بر شکاف‌ های داخلی سرمایه‌ گذاری می‌کند

حجت الاسلام صیاد: دشمن بر شکاف‌ های داخلی سرمایه‌ گذاری می‌کند

آستانه اشرفیه- کارشناس مذهبی با بیان اینکه وحدت میان مسلمانان یک وظیفه قرآنی و اصل همیشگی است، گفت: دشمن بر شکاف‌ های داخلی سرمایه‌ گذاری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسلم صیاد، شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم آستانه اشرفیه، با استناد به آیه شریفه «واعتصموا بحبل الله جمیعاً»، اظهار کرد: اتحاد یک تکلیف الهی است و وحدت میان مسلمانان یک امر اصولی و همیشگی است که نباید بر اساس سلایق شخصی تغییر کند.

وی با اشاره به اینکه وحدت میان مسلمانان نباید به عنوان یک ابزار تاکتیکی و گذرا نگریسته شود، افزود: وحدت یک اصل همیشگی و ریشه در دین دارد، نه اینکه در یک زمان وجود داشته باشد و در زمانی دیگر رنگ ببازد.

این کارشناس مذهبی با بررسی نقش دشمنان در ایجاد تفرقه، تصریح کرد: بدخواهان دقیقاً بر روی نقاط ضعف و شکاف‌های ایجاد شده ناشی از اختلافات سلیقه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند و منتظرند تا میان دولت، ملت و رهبری روزنه‌ای ایجاد شود و از همین شکاف‌ها برای پیشبرد اهداف خود امتیاز کسب کنند.

حجت‌الاسلام صیاد با بیان اینکه نقد صحیح و دلسوزانه نوعی همراهی با دولت است، گفت: کسانی که با نگاه انقلابی و قرآنی به مسائل می‌نگرند، باید از مسیر توهین و تضعیف نهادها فاصله بگیرند و نقد را ابزاری برای بهبود بدانند، نه وسیله‌ای برای ایجاد تردید در میان مردم.

وی با اشاره به اهمیت یکدلی و یکپارچگی در میان تمامی قوای کشور، اظهار کرد: حفظ فاصله میان ملت و ولایت، کلید عبور از بحران‌هاست و مشکلات معیشتی مردم و توطئه‌های سنگین دشمنان، صبر و تحمل را به عنوان ویژگی‌های ضروری جامعه مطرح می‌کند.

کد مطلب 6894199

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