به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: هواداری در عصر مدرن دیگر به ۹۰ دقیقه حضور فیزیکی روی سکوهای سیمانی یا چشم دوختن ساده به مستطیل سبز خلاصه نمیشود؛ پدیدهای است سیال که احساسات تماشاگر را در لحظه به دادههای مصرفی، توییتهای کوتاه و ترند و تحلیلهای بیپایان تبدیل میکند. فوتبال از یک رویداد فیزیکی متمرکز به یک جریان متکثر دیجیتال کوچ کرده؛ جریانی که در آن، مرز میان حضور در ورزشگاه و زیستن در اتمسفر اینترنت کاملا از بین رفته است.
رادیو و تلویزیون قدیمی و تنهایی تماشاگر امروز
کافی است چند دهه به عقب برگردیم و قابی نوستالژیک را مرور کنیم. روزگاری را به یاد آوریم که پدران ما در شبهای کشدار، پیچ رادیو موج کوتاه را میچرخاندند تا از میان نویزهای شدید و خشخش مداوم امواج، گزارش مبهم مسابقهای دوردست را بشنوند. در آن سالها، فوتبال آیین همدلی، هیاهوی جمعی و تخیل بود. همسایهها دور یک جعبه کوچک تلویزیون جمع میشدند و با هر هجوم تیمی، نفسها در سینه حبس میشد. آن هواداری، تجربهای کاملا فیزیکی و ملموس بود که با نیروی تخیل تماشاگر کامل میشد. اما امروز، هواداری به پدیدهای انفرادی تبدیل شده است. هوادار مدرن بازی را از نمایشگر بزرگ تلویزیون میبیند و اتفاقات و نظرات را از صفحه کوچک گوشی هوشمندش میپاید؛ جایی که کانالهای تلگرامی و فضای شلوغ شبکههای اجتماعی لحظه به لحظه از تحلیلها، ریاکشنها و ویدیوها اشباع میشوند. این تغییر، فوتبال را از یک ارتباط عاطفی و جمعی گرم، به یک تجربه انفرادی، تخصصی و به شدت متکی بر پلتفرمهای دیجیتال تبدیل کرده.
جراحی زمین بازی با تیغ تکنولوژی و مرگ ابهام
جام جهانی ۲۰۲۶ نقطه عطف ورود بیرحمانه محاسبات ریاضیاتی و تکنولوژیکال به ساحت سرگرمی و هواداری فوتبال بود. توپی که زیر پای قهرمانان میچرخید، دیگر یک توپ ساده نبود؛ ساختهشده در کارخانههای سیالکوت پاکستان با چهار پنل حرارتی، تراشهای را در قلب خود داشت که در هر ثانیه دادههای حرکتی دقیق را به اتاق VAR مخابره کند. این توپ با رنگهای سه کشور میزبان تزیین شده بود تا نمادی از اتحاد قارهای باشد. همزمان، اسکنهای سهبعدی که کمتر از یک ثانیه طول میکشید، آواتارهای دیجیتال دقیقی از تمامی یکهزار و ۲۴۸ بازیکن حاضر در جام خلق میکرد.
این تصاویر مجازی برای سیستم پیشرفته آفساید نیمهخودکار استفاده شدند تا حتی میلیمتر جلوتر بودن نوک کفش مهاجم از خط فرضی آفساید را با دقتی بیرحمانه اثبات کنند. اما برای تماشاگر ایرانی که فوتبال را با درامها، اشتباهات داوری و دستهای پنهان سرنوشت فهمیده، این خطکشیهای سرد و محاسباتی، طعم اصیل بازی را کدر میکند. مرگ آفسایدهای بحثبرانگیز و حذف شانس و خطای داور، فوتبال را به یک شطرنج کامپیوتری تبدیل کرده و ابهام جذابی را که ما عاشقش بودیم، به فراموشی سپرده است.
مرمت رویاها در آزمایشگاههای سیلیکونولی
تکنولوژی دیگر تنها به مدیریت زمان حال بسنده نمیکند، بلکه به دنبال بازتعریف گذشته و خاطرات جمعی ما هم هست. پروژه اخیر گوگل دیپمایند و برند پله، نمونهای حیرتانگیز از این نفوذ الگوریتمی به حافظه تاریخی جهان بود. در سال ۱۹۵۹، پله در بازی سانتوس مقابل یوونتوس در ورزشگاه روآ جاواری، زیباترین گل تاریخ فوتبال خود را به ثمر رساند؛ گلی با سه ضربه چیپ پیاپی روی سر مدافعان بدون اینکه توپ با زمین برخورد کند، اما هیچ دوربینی آن را ثبت نکرد. این گل افسانهای به مدت ۶۷ سال تنها در خاطره شاهدان عینی و روایتهای سینه به سینه زنده بود.
اما گوگل با هدایت مورخ برزیلی، آنیتا لوکزی و با بررسی نزدیک به دو هزار سند تاریخی، روایتهای شفاهی و نقشههای استادیوم، با استفاده از مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی، این رویا را به تصاویری متحرک و دیجیتال تبدیل کرد. این بازسازی اگرچه ابزاری برای حفظ میراث یک ملت است اما نشان میدهد که هوش مصنوعی چگونه رویاها و اسطورههای شفاهی ما را تسخیر میکند. وقتی ماشین قادر است خاطره نادیده را مرئی کند، شاید جادوی داستانگویی پدربزرگها که با هیجان از گلی ثبت نشده حرف میزنند، برای نسل جدید رنگ ببازد و تخیل، جای خود را به واقعیت شبیهسازی شده دهد.
قاب کوچک گوشیها و کارناوال سیاست و میم
فرهنگ هواداری مدرن در سطح جهانی، عمیقا با پدیده سلبریتیزدگی و خلق «میم»ها پیوند خورده است. فینال جام جهانی ۲۰۲۶ جلوهگاه بینظیری از این تداخل کمدی، سیاست و فوتبال بود. نمونه آن، حضور دونالد ترامپ، رئیسجمهور میزبان که با هلیکوپتر در ورزشگاه فرود آمد و بازی را در جایگاه شیشهای مجلل در کنار پادشاه اسپانیا، نخستوزیر کانادا و رئیسجمهور مکزیک تماشا کرد، بود. لحظه ورود او به زمین برای اهدای جام با هو کردن شدید تماشاگران همراه شد.
ترامپ بعد از سپردن جام به دستان رودری، کاپیتان اسپانیا به شکلی سمج و عجیب در مرکز کادر جشن و زیر کاغذهای طلایی ایستاد تا اینکه جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا مجبور شد او را به عقب راهنمایی کند و ترامپ باز هم از کادر کنار نرفت! این ناهماهنگی رفتاری ظرف چند دقیقه به سوژه بمباران میمهای وایرال در تلگرام و توییتر تبدیل شد. استادیومهای امروز دیگر در قابهای محدود نیستند؛ در دستهای ما بازتعریف میشوند، جایی که یک حرکت مضحک اینچنینی، همپای خلاقیت ورزشی بازیکنان روی زمین، توجه میلیونی هواداران را به تسخیر خود درمیآورد.
هواداری در سایه سنگین جنگ
تاریخ هواداری فوتبال در ایران، همواره تاریخ پناه بردن به دلخوشیهای کوچک بوده. روزگاری، فوتبال برای جامعه ما چیزی فراتر از یک سرگرمی ساده بود؛ آیینی که حتی از پس تصاویر برفکی و سیاه و سفید تلویزیونهای قدیمی، با گوشت و پوستمان لمسش میکردیم. ما در گذشته، در جامهای جهانی دور و نزدیک، با تمام وجود و شوری وصفناپذیر فوتبال را دنبال و با آن زندگی میکردیم؛ خیابانها با یک برد ملی به تسخیر کارناوالهای خودجوش مردمی درمیآمد و فوتبال، تنها پناهگاه بیلکنت برای فرار از مرارتها و تخلیه هیجانات انباشته یک ملت بود.
اما در این جام جهانی، کمتر از هیاهوی جمعی، کوچه پسکوچههای پر از فریاد و آن جنون دوستداشتنی گذشته در شهر دیدیم. واقعیت این است که در این دوره، سایه شوم و جانکاه جنگ، یکی دیگر از دلخوشیهای ما را کمرنگ کرد. اضطراب خبرها، هراس سایههای ویرانی بر سر سرزمینمان و دلهرههای مدام شبانه، مجالی برای لذت بردن از مستطیل سبز باقی نگذاشت. با این حال آنچه در فضای مجازی از کاربران پیداست، حقیقت هواداری برای تماشاگر ایرانی همچنان در نقطهای دستنخورده نفس میکشد و هنوز فوتبال را به عنوان پناهگاهی برای رویاپردازی، همدلی و ابراز وجود میبیند.
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