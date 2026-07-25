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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد متوسط تا نسبتا شدید غالباً شمال غربی در برخی ساعات، احتمال ورود گرد و غبار فرامنطقه ای و صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان بوشهر خبر داد و افزود: زمان شروعاین هشدار اواخر وقت یکشنبه (۴ مرداد) و پایان آن بعد از ظهر سه شنبه (۶ مرداد) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد متوسط تا نسبتا شدید غالبا شمال غربی ( تا ۴۴ و در فراساحل گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا ( ۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر)، نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار در روز یکشنبه فراساحل شمالی و مرکزی، دوشنبه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی و سه شنبه فراساحل و گاهی سواحل شمالی و مرکزی استان بوشهر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا اثرات این مخاطره خواهد بود.

وی اضافه کرد: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6898373

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