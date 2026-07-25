بیات: بازنگری محتوای آموزشی متناسب با نیاز روز انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیات ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به ضرورت تقویت کادرسازی در آموزش و پرورش، اظهار کرد: هر تغییر مدیریتی در این دستگاه معمولاً با چالش همراه میشود که این موضوع نشان میدهد برای تربیت نیروهای جایگزین و مدیران توانمند برنامهریزی مناسبی صورت نگرفته است.
وی با قدردانی از تلاشهای مدیران و کارکنان آموزش و پرورش افزود: با وجود اقدامات انجام شده، در زمینه پرورش مدیران آینده و ایجاد پشتوانه مدیریتی متناسب با نیازهای این دستگاه، هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اجرای کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را لازمه ارتقای نظام آموزشی دانست و گفت: اجرای صحیح این سند باید به شکوفایی استعدادهای دانشآموزان و افزایش کارآمدی نظام تعلیم و تربیت در آینده منجر شود.
بیات با تأکید بر تغییر رویکرد مدیریتی در مدارس، ادامه داد: در الگوی تحولی، مدیران باید بیش از گذشته نقش سیاستگذاری، هدایت و نظارت را بر عهده داشته باشند و زمینه برای افزایش اختیار، نوآوری و خلاقیت در مدارس فراهم شود.
وی به محتوای آموزشی اشاره کرد و گفت: روند بازنگری و تولید محتوای آموزشی متناسب با نیازهای روز، از سرعت و کیفیت لازم برخوردار نیست و تغییر محسوسی در این بخش مشاهده نمیشود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانبندی چاپ کتابهای درسی فرصت اصلاح و بهروزرسانی محتوا را محدود میکند، از این رو ضروری است بخشهای تصمیمگیر و نظارتی با هماهنگی بیشتر، زمینه بازنگری بهموقع محتوای آموزشی را فراهم کنند.
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