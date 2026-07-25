تولید زعفران، گل محمدی و خرمای ایران در رتبه نخست جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار منتشر شده در سایت سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) ایران در میان کشورهای تولیدکننده هر محصول، تعیین و با داده‌های سال 2023 میلادی مقایسه شده و نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع در سال 2024 میلادی، ایران در تولید 26 محصول عمده باغبانی، رتبه نخست تا سیزدهم را در جهان به خود اختصاص داده است.

ایران با وجود شرایط موجود بین‌المللی و تحریم‌ها توانسته رتبه تولید باغبانی‌اش را در هفت محصول ارتقا دهد و در 12 محصول رتبه قبلی‌اش را حفظ کند.

بنابراین گزارش، تولید زعفران، گل محمدی و خرمای ایران در رتبه نخست، تولید پسته، زردآلو، هلو و شلیل کشور در رتبه دوم و تولید به، گیلاس و انجیر ایران در رتبه سوم جهانی در سال 2024 میلادی قرار گرفته است.

ایران همچنین در تولید سیب، گردو، آلبالو و آلو در رتبه چهارم، تولید بادام و کیوی در جایگاه پنجم، پرتقال رتبه ششم و در تولید محصولات انگور، لیموها (ترش و شیرین)، سایر مرکبات و قارچ خوراکی در رتبه هفتم جهان قرار دارد.

تولید فندق، گلابی، نارنگی ایران به ترتیب در جایگاه‌های هشتم، دهم و دوازدهم جهانی و تولید زیتون، دارابی، گریپ فروت و برگ سبز چای کشور در رتبه سیزدهم قرار گرفته است.