به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی ظهر شنبه در حاشیه مراسم امحای حدود ۵ تن انواع مواد مخدر در گفتگو خبرنگاران، اظهار کرد: با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح، حدود پنج تن انواع مواد مخدر و مواد افیونی که تهدیدی جدی برای سلامت جامعه و بنیان خانواده هستند، در استان امحا می‌شود.

سردار رحیم‌جهانبخش اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده، ۹۳ قاچاقچی عمده و نزدیک به ۵۰۰ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شده‌اند. همچنین بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری و به مراکز نگهداری تحویل داده شده‌اند.

وی با تاکید بر تشدید برخورد با مراکز عرضه و مصرف مواد مخدر عنوان کرد: امسال تمرکز ویژه‌ای بر پاک سازی نقاط آلوده و پاتوق‌های مصرف مواد مخدر، موسوم به «شیره‌کش‌خانه‌ها» داشته‌ایم و تاکنون بیش از ۵۰ محل شناسایی، پلمب و در مواردی جمع‌آوری شده است.

وی ادامه داد: با هماهنگی دستگاه قضایی، برنامه تخریب بخشی از این مراکز نیز در دستور کار قرار دارد و تاکنون حدود ۲۰۰ نقطه آلوده در سطح استان پاکسازی شده است.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی با اشاره به افزایش عملکرد پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر افزود: آمار کشفیات و دستگیری‌های مرتبط با مواد مخدر در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش یافته است.

جهانبخش با هشدار به سوداگران مرگ تأکید کرد: پلیس در هیچ شرایطی، حتی در سخت‌ترین وضعیت‌های امنیتی و دفاعی، از مأموریت خود در مقابله با قاچاقچیان و شبکه‌های توزیع مواد مخدر عقب‌نشینی نخواهد کرد و برخورد با این افراد با قاطعیت ادامه خواهد داشت.