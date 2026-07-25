به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی ظهر شنبه در حاشیه مراسم امحای حدود ۵ تن انواع مواد مخدر در گفتگو خبرنگاران، اظهار کرد: با هماهنگی مراجع ذیصلاح، حدود پنج تن انواع مواد مخدر و مواد افیونی که تهدیدی جدی برای سلامت جامعه و بنیان خانواده هستند، در استان امحا میشود.
سردار رحیمجهانبخش اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده، ۹۳ قاچاقچی عمده و نزدیک به ۵۰۰ خردهفروش مواد مخدر دستگیر شدهاند. همچنین بیش از یکهزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر نیز جمعآوری و به مراکز نگهداری تحویل داده شدهاند.
وی با تاکید بر تشدید برخورد با مراکز عرضه و مصرف مواد مخدر عنوان کرد: امسال تمرکز ویژهای بر پاک سازی نقاط آلوده و پاتوقهای مصرف مواد مخدر، موسوم به «شیرهکشخانهها» داشتهایم و تاکنون بیش از ۵۰ محل شناسایی، پلمب و در مواردی جمعآوری شده است.
وی ادامه داد: با هماهنگی دستگاه قضایی، برنامه تخریب بخشی از این مراکز نیز در دستور کار قرار دارد و تاکنون حدود ۲۰۰ نقطه آلوده در سطح استان پاکسازی شده است.
فرمانده انتظامی آذربایجانغربی با اشاره به افزایش عملکرد پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر افزود: آمار کشفیات و دستگیریهای مرتبط با مواد مخدر در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش یافته است.
جهانبخش با هشدار به سوداگران مرگ تأکید کرد: پلیس در هیچ شرایطی، حتی در سختترین وضعیتهای امنیتی و دفاعی، از مأموریت خود در مقابله با قاچاقچیان و شبکههای توزیع مواد مخدر عقبنشینی نخواهد کرد و برخورد با این افراد با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
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