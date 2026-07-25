حجت الاسلام فخرالدین مهدوی خانوکی مدیرکل امور مجلس سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال بی‌سابقه مردم و مسئولین بالأخص نمایندگان خانه ملت از پویش ملی جان‌فدا از این حرکت جریان ساز قدردانی کرده و اظهار کرد: بالغ بر ۲۱۹ نفر از نمایندگان در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی در این پویش مردمی شرکت و ثبت نام کردند و الباقی به دلیل ترافیک بالای ثبت‌نام و اخلال در سامانه در تلاش برای رسیدن به این کاروان بزرگ حسینی(ع) هستند که این حرکت مستحکم حکایت از مردمی بودن تمام ارکان حاکمیتی کشور عزیزمان ایران دارد.

وی همچنین ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده معظم شهدا علی‌الخصوص بیت مکرم مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی)، هم‌زمان با تهدیدات و حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، پویش مردمی «جان‌فدا» را برخاسته از دل مردم همیشه در صحنه عنوان کرد و این اتفاق غرورآفرین را مدیون بنای درست و مؤثر رهبران متفکر انقلابی در طول ۴۷ سال زمامداری این مرز و بوم دانست.