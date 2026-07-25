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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

معاون سازمان تبلیغات خبر داد؛

ثبت‌نام ۲۱۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در پویش «جان‌فدا»

ثبت‌نام ۲۱۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در پویش «جان‌فدا»

مدیرکل امور مجلس سازمان تبلیغات اسلامی از ثبت نام بالغ بر ۲۱۹ نفر از نمایندگان کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی در پویش ملی جان‌فدا خبر داد.

حجت الاسلام فخرالدین مهدوی خانوکی مدیرکل امور مجلس سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال بی‌سابقه مردم و مسئولین بالأخص نمایندگان خانه ملت از پویش ملی جان‌فدا از این حرکت جریان ساز قدردانی کرده و اظهار کرد: بالغ بر ۲۱۹ نفر از نمایندگان در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی در این پویش مردمی شرکت و ثبت نام کردند و الباقی به دلیل ترافیک بالای ثبت‌نام و اخلال در سامانه در تلاش برای رسیدن به این کاروان بزرگ حسینی(ع) هستند که این حرکت مستحکم حکایت از مردمی بودن تمام ارکان حاکمیتی کشور عزیزمان ایران دارد.

وی همچنین ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده معظم شهدا علی‌الخصوص بیت مکرم مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی)، هم‌زمان با تهدیدات و حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، پویش مردمی «جان‌فدا» را برخاسته از دل مردم همیشه در صحنه عنوان کرد و این اتفاق غرورآفرین را مدیون بنای درست و مؤثر رهبران متفکر انقلابی در طول ۴۷ سال زمامداری این مرز و بوم دانست.

کد مطلب 6898662
سیده فاطمه سادات کیایی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      0 1
      پاسخ
      من ثبت نام نکرده واسه موبایلم پیامک اومد که ثبت نام کرده ای چکار کنم چند روز اعصابم خورد شد

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