صحبتی با موسیو دیور؛ آیا استایل پدرهای ایرانی سرقت شده است؟!

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، فرگاه افشار: نامهای سرگشاده (نه آنقدر گشاده که از مد بیفتد) به موسیو کریستین، بنیانگذار افسانهای برند دیور.
سلام موسیو دیور عزیز!
ما خوب میدانیم شما چقدر برای دنیای مد زحمت کشیدید. میدانیم روحیهتان چقدر حساس بود؛ آنقدر که وقتی پدر خدابیامرزتان اصرار داشت دیپلمات بشوید و علوم سیاسی بخوانید، روحِ لطیف و هنرمندتان ترک برداشت. اما شما تسلیم نشدید، قید دیپلمات شدن را زدید، گالری نقاشی تأسیس کردید، با امثال پیکاسو پریدید و تهش خانه مد دیور را بنا کردید تا به همه ثابت کنید یک هنرمند واقعی هستید و زنان و مردان دنیا را لوکسپوش میخواهید!
نمیدانیم در جریان هستید یا نه؛ طراحان ارشد شما همین چندی پیش، چندین ماه تمام، شالگردنهای پشمیشان را محکم میبستند و میرفتند کنج کافههای پاریس مینشستند. لابد اسپرسو پشت اسپرسو به خندق بلا میفرستادند، سیگار برگ دود میکردند و در میان ورق زدن مجلات عتیقه، غرق در فلسفه «وینتیج و بازگشت به ریشهها» میشدند. آنها به خیال خودشان داشتند یک کالکشن مفهومی، عتیقهنما و لوکس بیرون میدادند تا دنیا دوباره در برابر نام دیور زانو بزند.
اما تا عکسهای این شاهکارِ چند هزار دلاری درآمد، مخاطب ایرانی از راه رسید، زل زد به فریمهای مغمومِ مدلهای فرانسویتان، پقی زد زیر خنده و تمام ادعای لوکسِ پاریسیتان را شست و پهن کرد روی طناب!
جانم برایتان بگوید؛ واقعیت این است که چشمِ مسلح به نوستالژی و خاطرهبازِ ما، بهمحض دیدن فریمهای این کالکشن، به مغزمان فرمان داد که: «اینها که همان استایل پدربزرگهای خودمان است!» همین یک جرقه کافی بود تا کاربران فارسیزبان بیفتند به جانِ الگوریتمها، هرچه کمپانی شما رشته بود را پنبه کنند و کامنتهای زیر پستهای صفحهتان را یکجا درو کنند!
اما کار به شوخیهای متنی ختم نشد؛ سیلی از خلاقیتهای هوش مصنوعی، کلاژها و کلیپهای تصویری سرازیر شد تا فضای مجازی را فتح کند. یکی کاراکترهای سریال «لیسانسهها» یا «پاورچین» را که قطعاً شما ندیدهاید، میگذاشت درست وسط میزانسنِ چند هزار دلاریِ شما. (برای کالکشنهای بعدی حتما از استایل حبیب الگو بگیرید.)
آن یکی برندِ کسب و کار وطنیاش را زورچپانِ فریمهای لوکس پاریس میکرد تا از ترند روز عقب نیفتد و دیگری عکسهای آلبوم خانوادگیاش را میچسباند کنار مدلهای تهریشدارتان! یا مثلا کاربر دیگری دونالد ترامپ، که این روزها نخودیِ عالم لقب گرفته، را چپاندند درست وسط کادر دیور تا بنده خدا (از نوع رجیمش) ناکام از دنیا نرود و وسط این معرکه هم بتواند بایستد و به دوربین لبخند بزند!
مسیو کریستین عزیز! شما یک جمله معروف دارید که میگویید: «مد، یک رویاست.» خب، باید خدمتتان عرض کنیم که مد شاید برای شما رویا باشد، اما گویا برای ما خاطره است! حالا خداوکیلی،؛ اینها را از روی دست استایل دهه شصتِ ما کش نرفتهاید؟!
نظر شما