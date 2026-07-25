به گزارش خبرگزاری مهر در این آیین، از «علیرضا شریفی» دارنده مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی و «امیرحسین نصرتی» دارنده مدال طلای سی‌وهفتمین المپیاد جهانی زیست‌شناسی (IBO ۲۰۲۶) تقدیر شد.

همچنین خانواده‌های این دانش‌آموزان نخبه نیز به پاس نقش مؤثر در حمایت و همراهی فرزندان خود مورد تجلیل قرار گرفتند.

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استاندار البرز در این مراسم، کسب این افتخارات ارزشمند را مایه مباهات استان و کشور دانست و با قدردانی از تلاش، پشتکار و همت این دانش‌آموزان، از نقش خانواده‌ها، معلمان و مجموعه آموزش و پرورش در پرورش استعدادهای برتر قدردانی کرد.

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عبداللهی با تأکید بر اینکه نخبگان علمی سرمایه‌های ارزشمند ایران اسلامی هستند، اظهار داشت: موفقیت فرزندان البرز در عرصه‌های بین‌المللی نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی استان است و حمایت از استعدادهای برتر و فراهم کردن بستر رشد آنان باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.