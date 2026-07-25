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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

تجلیل استاندار البرز از مدال‌آوران طلایی البرزی در المپیادهای جهانی

تجلیل استاندار البرز از مدال‌آوران طلایی البرزی در المپیادهای جهانی

کرج- استاندار البرز، از دو دانش‌آموز افتخارآفرین استان که موفق به کسب مدال طلای المپیادهای جهانی شدند، به همراه خانواده‌های آنان تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در این آیین، از «علیرضا شریفی» دارنده مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی و «امیرحسین نصرتی» دارنده مدال طلای سی‌وهفتمین المپیاد جهانی زیست‌شناسی (IBO ۲۰۲۶) تقدیر شد.

همچنین خانواده‌های این دانش‌آموزان نخبه نیز به پاس نقش مؤثر در حمایت و همراهی فرزندان خود مورد تجلیل قرار گرفتند.


استاندار البرز در این مراسم، کسب این افتخارات ارزشمند را مایه مباهات استان و کشور دانست و با قدردانی از تلاش، پشتکار و همت این دانش‌آموزان، از نقش خانواده‌ها، معلمان و مجموعه آموزش و پرورش در پرورش استعدادهای برتر قدردانی کرد.

عبداللهی با تأکید بر اینکه نخبگان علمی سرمایه‌های ارزشمند ایران اسلامی هستند، اظهار داشت: موفقیت فرزندان البرز در عرصه‌های بین‌المللی نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی استان است و حمایت از استعدادهای برتر و فراهم کردن بستر رشد آنان باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

کد مطلب 6898654

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