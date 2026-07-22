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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۹

حمله دشمن به حوالی سیریک خسارتی نداشت

حمله دشمن به حوالی سیریک خسارتی نداشت

بندرعباس- استانداری هرمزگان اعلام کرد؛ ساعت ۲:۲۰ بامداد امروز نقطه‌ای در حوالی سیریک هدف حمله نظامی آمریکا قرار گرفت که این حمله هیچ‌گونه تلفات انسانی یا خسارتی به زیرساخت نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، استانداری هرمزگان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ساعت ۲:۲۰ بامداد امروز، نقطه‌ای در حوالی شهرستان سیریک هدف حمله نظامی دشمن آمریکایی قرار گرفت.

بر اساس این اطلاعیه، بلافاصله پس از وقوع حادثه، دستگاه‌های مسئول و تیم‌های ارزیاب در محل حاضر شدند و بررسی‌های اولیه برای ارزیابی ابعاد حادثه آغاز شد.

استانداری هرمزگان همچنین اعلام کرد که طبق گزارش‌های اولیه، در این حمله هیچ مصدومی گزارش نشده و هیچ خسارتی نیز به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری منطقه وارد نشده است.

در این اطلاعیه تأکید شده است که گزارش تکمیلی پس از پایان ارزیابی‌های میدانی و جمع‌بندی نهایی، متعاقباً از سوی مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6895397

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