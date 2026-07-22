حمله دشمن به حوالی سیریک خسارتی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، استانداری هرمزگان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ساعت ۲:۲۰ بامداد امروز، نقطه‌ای در حوالی شهرستان سیریک هدف حمله نظامی دشمن آمریکایی قرار گرفت.

بر اساس این اطلاعیه، بلافاصله پس از وقوع حادثه، دستگاه‌های مسئول و تیم‌های ارزیاب در محل حاضر شدند و بررسی‌های اولیه برای ارزیابی ابعاد حادثه آغاز شد.

استانداری هرمزگان همچنین اعلام کرد که طبق گزارش‌های اولیه، در این حمله هیچ مصدومی گزارش نشده و هیچ خسارتی نیز به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری منطقه وارد نشده است.

در این اطلاعیه تأکید شده است که گزارش تکمیلی پس از پایان ارزیابی‌های میدانی و جمع‌بندی نهایی، متعاقباً از سوی مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.