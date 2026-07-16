به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل روابط عمومی استانداری هرمزگان در اطلاعیهای اعلام کرد: دقایقی پیش ایستگاه انشعاب راهآهن بندرعباس مورد حمله قرار گرفت که در این حادثه دو نفر از هموطنان مصدوم شدند و توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی اعزام شدند.
بر اساس این اطلاعیه، این ایستگاه در مجاورت مناطق مسکونی قرار ندارد و خوشبختانه خسارت قابلتوجهی به تأسیسات زیربنایی وارد نشده است.
همچنین تیمهای امدادی، آتشنشانی و دستگاههای خدماترسان بلافاصله در محل حادثه حضور یافته و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و ایمنسازی منطقه را در دستور کار قرار دادهاند.
در این اطلاعیه از شهروندان هرمزگانی درخواست شده است ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محدوده ایستگاه راهآهن و انجام ترددهای غیرضروری در این منطقه خودداری کنند تا عملیات امدادی و خدماترسانی بدون اختلال انجام شود.
استانداری هرمزگان همچنین از مردم خواسته است اخبار مربوط به این حادثه را تنها از طریق رسانههای معتبر و مراجع رسمی دنبال کرده و به شایعات و اخبار منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند.
بر اساس اعلام این اطلاعیه، وضعیت عمومی مصدومان تحت کنترل است و اخبار تکمیلی درباره ابعاد این حادثه متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
نظر شما