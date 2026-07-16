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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۰

حمله به ایستگاه انشعاب راه‌آهن بندرعباس؛ ۲ نفر مصدوم شدند

حمله به ایستگاه انشعاب راه‌آهن بندرعباس؛ ۲ نفر مصدوم شدند

بندرعباس - بر اساس اعلام اداره‌کل روابط عمومی استانداری هرمزگان، ایستگاه انشعاب راه‌آهن بندرعباس دقایقی پیش هدف حمله قرار گرفت که در پی آن دو نفر مصدوم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل روابط عمومی استانداری هرمزگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دقایقی پیش ایستگاه انشعاب راه‌آهن بندرعباس مورد حمله قرار گرفت که در این حادثه دو نفر از هموطنان مصدوم شدند و توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی اعزام شدند.

بر اساس این اطلاعیه، این ایستگاه در مجاورت مناطق مسکونی قرار ندارد و خوشبختانه خسارت قابل‌توجهی به تأسیسات زیربنایی وارد نشده است.

همچنین تیم‌های امدادی، آتش‌نشانی و دستگاه‌های خدمات‌رسان بلافاصله در محل حادثه حضور یافته و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و ایمن‌سازی منطقه را در دستور کار قرار داده‌اند.

در این اطلاعیه از شهروندان هرمزگانی درخواست شده است ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محدوده ایستگاه راه‌آهن و انجام ترددهای غیرضروری در این منطقه خودداری کنند تا عملیات امدادی و خدمات‌رسانی بدون اختلال انجام شود.

استانداری هرمزگان همچنین از مردم خواسته است اخبار مربوط به این حادثه را تنها از طریق رسانه‌های معتبر و مراجع رسمی دنبال کرده و به شایعات و اخبار منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند.

بر اساس اعلام این اطلاعیه، وضعیت عمومی مصدومان تحت کنترل است و اخبار تکمیلی درباره ابعاد این حادثه متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6890106

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