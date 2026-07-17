حمله نظامی دشمن آمریکایی به جزیره لارک

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد شنبه در ادامه حملات وحشیانه ارتش تروریستی آمریکا به نقاطی از استان هرمزگان، نقطهای در جزیره لارک نیز هدف حمله نظامی دشمن آمریکایی قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات اولیه، این حمله به یکی از نقاط جزیره انجام شده و تیمهای مسئول در حال بررسی میدانی و ارزیابی ابعاد حادثه هستند.
به نظر میرسد، نقطه مورد حمله واقع شده یکی از دکلهای مخابراتی یا دکلهای تردد دریایی این منطقه باشد.
تاکنون جزئیاتی درباره میزان خسارات احتمالی یا تلفات این حمله منتشر نشده است اما استانداری هرمزگان وقوع این حمله را تاییددکرده و اعلام گزارشهای تکمیلی را به پایان ارزیابیهای اولیه از سوی مراجع مسئول موکول کرده است.
موج جدید حملات دشمن آمریکایی به استان هرمزگان از آخرین ساعات شامگاه جمعه آغاز شد و در پی آن نقاطی در شهرستان بندرعباس، قشم، سیریک و محورهای مواصلاتی بندرعباس به حاجی آباد و رودان مورد حمله قرار گرفت.
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