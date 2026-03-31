۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به اسکله بهمن قشم بدون تلفات جانی

بندرعباس- روابط عمومی استانداری هرمزگان اعلام کرد: حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به اسکله بهمن قشم بدون تلفات جانی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام روابط عمومی استانداری هرمزگان، صبح امروز ۱۱ فروردین‌ماه، اسکله بهمن در جزیره قشم هدف حمله‌ای قرار گرفت که به گفته مسئولان محلی، خوشبختانه هیچ تلفات جانی به دنبال نداشته است.

استانداری هرمزگان نیز اعلام کرد که در این حادثه هیچ‌یک از شهروندان یا کارکنان اسکله دچار آسیب نشده‌اند و شرایط به‌سرعت مدیریت شده است.

بر اساس این گزارش، بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای امدادی و امنیتی در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای بررسی ابعاد حادثه و تأمین امنیت منطقه انجام گرفت. همچنین فعالیت‌های اسکله پس از بررسی‌های اولیه، به حالت عادی بازگشته یا در حال بازگشت است.

استانداری هرمزگان با تأکید بر حفظ آرامش عمومی، از شهروندان خواست به شایعات توجه نکنند و اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند. هنوز جزئیات بیشتری درباره ماهیت این حمله و عاملان آن منتشر نشده و بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.

