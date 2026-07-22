تداوم گردوغبار در استان یزد؛ دید افقی به ۲۰۰۰ متر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم راجی گفت: پدیده گردوغبار از روزهای گذشته همچنان تا صبح چهارشنبه، در مناطق مختلف استان ادامه دارد.

وی افزود: این ریزگردها ضمن کاهش محسوس دید افقی، کیفیت هوا را در چندین شهرستان استان به سطح ناسالم رسانده است.

کارشناس هواشناسی استان یزد ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی کمترین دید افقی امروز، در میبد به ۲۰۰۰ متر در یزد به ۴۰۰۰ متر، در عقدا و ابرکوه به ۵۰۰۰ متر رسید.

وی گفت: همچنین دید بافق و مهریز ۶۰۰۰ متر، مروست و رباط پشت بادام نیز ۷۰۰۰ متر بود.