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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

تداوم گردوغبار در استان یزد؛ دید افقی به ۲۰۰۰ متر رسید

تداوم گردوغبار در استان یزد؛ دید افقی به ۲۰۰۰ متر رسید

یزد - کارشناس هواشناسی یزد از تداوم گردوغبار در استان خبر داد و گفت: دید افقی در میبد به ۲۰۰۰ متر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم راجی گفت: پدیده گردوغبار از روزهای گذشته همچنان تا صبح چهارشنبه، در مناطق مختلف استان ادامه دارد.

وی افزود: این ریزگردها ضمن کاهش محسوس دید افقی، کیفیت هوا را در چندین شهرستان استان به سطح ناسالم رسانده است.

کارشناس هواشناسی استان یزد ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی کمترین دید افقی امروز، در میبد به ۲۰۰۰ متر در یزد به ۴۰۰۰ متر، در عقدا و ابرکوه به ۵۰۰۰ متر رسید.

وی گفت: همچنین دید بافق و مهریز ۶۰۰۰ متر، مروست و رباط پشت بادام نیز ۷۰۰۰ متر بود.

کد مطلب 6895582

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