نفوذ گرد و غبار و کاهش دید افقی در استان یزد

قاسم راجی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس دادههای ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک در ساعت ۸:۳۰ صبح چهارشنبه ۲۷ خرداد، میزان دید افقی در برخی مناطق استان کاهش یافته است.
وی افزود: بر این اساس دید افقی در بافق ۲۰۰۰ متر، در شهرهای یزد و میبد ۵۰۰۰ متر و در عقدا ۷۰۰۰ متر گزارش شده است؛ این در حالی است که طبق شاخصهای هواشناسی، دید مناسب بیش از ۱۰ کیلومتر محسوب میشود.
کارشناس هواشناسی استان یزد ادامه داد: طی روزهای آینده بهویژه در ساعات بعدازظهر و شب وزش باد نسبتاً شدید و گاهی شدید در سطح استان رخ خواهد داد که در برخی ساعات با خیزش گردوخاک موقتی و انتقال گردوغبار از مناطق مجاور همراه است.
وی گفت: از روز جمعه تا اوایل هفته آینده روند افزایش نسبی دما در استان پیشبینی میشود.
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