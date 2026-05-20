دید افقی در بافق به ۱۰۰۰ متر رسید

مهدیه زارعی در گفتوگو با خبرنگار مهر از تداوم ناپایداریهای جوی در این استان خبر داد و گفت: تا عصر امروز وزش باد شدید همراه با گردوخاک و در مناطق مستعد، وقوع طوفان پیشبینی میشود.
وی اظهار کرد: همچنین طی این مدت، رگبار و رعد و برق پراکنده و بارش باران در برخی نقاط استان محتمل است.
وی افزود: از فردا تا یکشنبه هفته آینده، بهویژه در روز جمعه، گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گاه همراه با گردوخاک و نفوذ گرد و غبار از مناطق مجاور برای استان مورد انتظار است.
زارعی با اشاره به میزان بارش ثبتشده در استان بیان کرد: تا ظهر چهارشنبه، در عقدا ۲.۲ میلیمتر و در چاه متک ۲ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده است.
کارشناس هواشناسی استان یزد همچنین درباره میزان دید افقی در ایستگاههای هواشناسی استان ظهر چهارشنبه گفت: دید افقی در بافق ۱۰۰۰ متر، در میبد ۱۲۰۰ متر و در یزد ۱۴۰۰ متر گزارش شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس شاخصهای هواشناسی، دید مناسب افقی بیش از ۱۰ کیلومتر است و ارقام ثبتشده نشاندهنده کاهش محسوس کیفیت دید در برخی مناطق استان است.
