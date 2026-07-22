جذب ۲۰ میلیارد تومان اعتبارات ملی میراث فرهنگی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی امیرحسینی عصر چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با تشریح آخرین وضعیت اعتبارات و پروژه‌های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، اظهار کرد: از مجموع ۴۹ میلیارد تومان اعتبار ملی مصوب برای این اداره‌کل، تاکنون ۲۰ میلیارد تومان جذب شده و ۲۸ میلیارد تومان دیگر نیز تا پایان مردادماه جذب خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت اعتبارات استانی افزود: حدود سه میلیارد تومان از اعتبارات استانی به بخش مطالعات مناطق اختصاص یافته که تأیید نهایی آن باید از سوی وزارتخانه انجام شود. سایر پروژه‌ها نیز قرارداد منعقد کرده‌اند و از نظر صورت‌وضعیت و روند اجرایی مشکلی وجود ندارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه عمده پروژه‌های ابلاغی مربوط به مصوبات سفر وزیر میراث فرهنگی به استان در سال گذشته است، گفت: در مجموع ۱۴ پروژه عمرانی و مطالعاتی در قالب این مصوبات در حال اجرا است.

وی مهم‌ترین این پروژه‌ها را شامل پروژه تاریخی-گردشگری شاه قاسم با ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار مطالعاتی و ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار عمرانی، زیرساخت گردشگری محمود با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان که در مراحل پایانی اجرا قرار دارد، مطالعه محور دیل و آروئه با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، زیرساخت گردشگری محور آروئه با دو میلیارد تومان اعتبار، زیرساخت گردشگری منطقه المور با دو میلیارد تومان اعتبار، مطالعات المور و الگن با ۴۰ درصد پیشرفت، مرمت قلعه تاریخی المور، مرمت پل تاریخی خیرآباد و مرمت بنای امامزاده علی (ع) و زیرساخت‌های گردشگری این مجموعه عنوان کرد.

امیرحسینی همچنین از ابلاغ اعتبارات جدید ملی خبر داد و افزود: ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی پروژه‌های تملک دارایی به تازگی ابلاغ شده که باید ظرف مدت ۱۲ ماه هزینه شود. همچنین ۱۴ میلیارد تومان دیگر نیز از محل اعتبارات ملی جدید سال ۱۴۰۵ ابلاغ شده که مجموع این اعتبارات به ۲۵ میلیارد تومان می‌رسد.

وی درباره پروژه آبشار شهنیز مارگون هم گفت: برای اجرای این پروژه سرمایه‌گذار وجود دارد، اما بخشی از زمین با منابع طبیعی دارای معارض است و رفع این مشکل مستلزم انجام نقشه‌برداری دقیق از محدوده است. تا زمان تعیین تکلیف این موضوع، امکان ادامه رسمی عملیات اجرایی وجود ندارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه تمامی پروژه‌های در دست اجرا از مصوبات سفر وزیر میراث فرهنگی هستند، اضافه کرد: ابلاغیه اجرای این طرح‌ها از سوی وزارتخانه صادر شده و تنها سه میلیارد تومان از اعتبارات استانی به آنها اختصاص یافته است و بخش عمده هزینه‌های اجرای پروژه‌ها از محل اعتبارات ملی تأمین می‌شود.