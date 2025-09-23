  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

مرمت چهار بنای تاریخی در چرام با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال

یاسوج-مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد از مرمت چهار بنای تاریخی در شهرستان چرام با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش سید مجتبی‌امیرحسینی یکم مهر در حاشیه بازدید از پروژه‌های مرمتی شهرستان چرام، اظهارکرد: این چهار پروژه شامل بنای تاریخی امام‌زاده علی (ع) با اعتبار حدود به ۲۰ میلیارد ریال، بنای تاریخی روستای دره آخوند با اعتبار ۴ میلیارد ریال، بنای تاریخی تل بابونه با اعتبار ۴ میلیارد ریال و بنای تاریخی امام‌زاده محمود (ع) با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیشرفت چشمگیر پروژه‌های مرمت چهار بنای تاریخی مهم در شهرستان چرام، افزود: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال در حال انجام است و تاکنون به پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصد رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه حفظ و احیای میراث فرهنگی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای صنعت گردشگری کهگیلویه و بویراحمد است، ادامه داد: این سرمایه‌گذاری عظیم نه تنها به بقای آثار باستانی کمک می‌کند، بلکه با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگر، می‌تواند به توسعه اقتصادی منطقه نیز کمک کند.

امیر حسینی افزود: شهرستان چرام از نظر تاریخی و فرهنگی دارای پیشینه‌ای غنی و پربار است، این منطقه گنجینه‌ای ارزشمند از بناهای کهن و آثار تاریخی را در خود جای داده است که هر یک روایتگر گوشه‌ای از تاریخ و فرهنگ مردمان این دیاراست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: بناهای تاریخی، همچون پل‌های ارتباطی میان گذشته و حال، هویت فرهنگی یک ملت را شکل می‌دهند و از این رو، توجه ویژه به مرمت و نگهداری اصولی آن‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

