مرمت چهار بنای تاریخی در چرام با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال

به گزارش سید مجتبی‌امیرحسینی یکم مهر در حاشیه بازدید از پروژه‌های مرمتی شهرستان چرام، اظهارکرد: این چهار پروژه شامل بنای تاریخی امام‌زاده علی (ع) با اعتبار حدود به ۲۰ میلیارد ریال، بنای تاریخی روستای دره آخوند با اعتبار ۴ میلیارد ریال، بنای تاریخی تل بابونه با اعتبار ۴ میلیارد ریال و بنای تاریخی امام‌زاده محمود (ع) با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیشرفت چشمگیر پروژه‌های مرمت چهار بنای تاریخی مهم در شهرستان چرام، افزود: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال در حال انجام است و تاکنون به پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصد رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه حفظ و احیای میراث فرهنگی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای صنعت گردشگری کهگیلویه و بویراحمد است، ادامه داد: این سرمایه‌گذاری عظیم نه تنها به بقای آثار باستانی کمک می‌کند، بلکه با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگر، می‌تواند به توسعه اقتصادی منطقه نیز کمک کند.

امیر حسینی افزود: شهرستان چرام از نظر تاریخی و فرهنگی دارای پیشینه‌ای غنی و پربار است، این منطقه گنجینه‌ای ارزشمند از بناهای کهن و آثار تاریخی را در خود جای داده است که هر یک روایتگر گوشه‌ای از تاریخ و فرهنگ مردمان این دیاراست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: بناهای تاریخی، همچون پل‌های ارتباطی میان گذشته و حال، هویت فرهنگی یک ملت را شکل می‌دهند و از این رو، توجه ویژه به مرمت و نگهداری اصولی آن‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.