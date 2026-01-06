به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریمپور عصر سهشنبه در حاشیه این بازدید با بیان اینکه طرح آزمایش سرشماری، مقدمهای برای اجرای سرشماری اصلی در سال آینده است، اظهار کرد: این طرح با هدف ارزیابی شیوههای جمعآوری داده و ارتقای دقت آمارها در حال اجراست.
وی افزود: در این سرشماری، بخش قابل توجهی از اطلاعات از طریق پایگاههای داده دستگاههای اجرایی جمعآوری میشود و در کنار آن، مراجعه حضوری مأموران به خانوارها نیز انجام خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران با تأکید بر نقش آمار دقیق در تصمیمسازی و برنامهریزی، تصریح کرد: اجرای سرشماری نفوس و مسکن، زیربنای تدوین برنامههای توسعهای و ترسیم نقشه راه آینده استان و شهرستانها است.
کریمپور با اشاره به انتخاب میاندورود بهعنوان پایلوت اجرای این طرح، گفت: تلاش میکنیم با همکاری مجموعه مدیریتی شهرستان، نمونهای کامل و کمنقص از اجرای سرشماری ارائه شود.
وی همچنین اطلاعرسانی مناسب به جامعه هدف را از نکات مهم این طرح برشمرد و افزود: همراهی دستگاههای اجرایی، دهیاران و مدیران محلی نقش مؤثری در موفقیت این سرشماری دارد.
اجرای طرح در سه روستا و شهر
در ادامه این بازدید، فرماندار میاندورود نیز با بیان اینکه طرح آزمایش سرشماری نفوس و مسکن در این شهرستان در حال اجراست، گفت: میاندورود بهعنوان شهرستان پایلوت، اجرای این طرح را در سه روستا و شهر سورک آغاز کرده است.
مرتضی بابایی لولتی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه فرمانداری و عوامل اجرایی بر این است که طرح با کمترین نواقص و بیشترین دقت اجرایی شود تا نتایج آن در سرشماری اصلی مورد استفاده قرار گیرد.
نظر شما