۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

میاندورود به‌عنوان پایلوت اجرای طرح سرشماری در مازندران است

میاندورود- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران اشاره به انتخاب میاندورود به‌عنوان پایلوت اجرای طرح سرشماری گفت: تلاش می‌کنیم نمونه‌ای کامل و کم‌نقص را اجرا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور عصر سه‌شنبه در حاشیه این بازدید با بیان اینکه طرح آزمایش سرشماری، مقدمه‌ای برای اجرای سرشماری اصلی در سال آینده است، اظهار کرد: این طرح با هدف ارزیابی شیوه‌های جمع‌آوری داده و ارتقای دقت آمارها در حال اجراست.

وی افزود: در این سرشماری، بخش قابل توجهی از اطلاعات از طریق پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری می‌شود و در کنار آن، مراجعه حضوری مأموران به خانوارها نیز انجام خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با تأکید بر نقش آمار دقیق در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی، تصریح کرد: اجرای سرشماری نفوس و مسکن، زیربنای تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و ترسیم نقشه راه آینده استان و شهرستان‌ها است.

کریم‌پور با اشاره به انتخاب میاندورود به‌عنوان پایلوت اجرای این طرح، گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری مجموعه مدیریتی شهرستان، نمونه‌ای کامل و کم‌نقص از اجرای سرشماری ارائه شود.

وی همچنین اطلاع‌رسانی مناسب به جامعه هدف را از نکات مهم این طرح برشمرد و افزود: همراهی دستگاه‌های اجرایی، دهیاران و مدیران محلی نقش مؤثری در موفقیت این سرشماری دارد.

اجرای طرح در سه روستا و شهر

در ادامه این بازدید، فرماندار میاندورود نیز با بیان اینکه طرح آزمایش سرشماری نفوس و مسکن در این شهرستان در حال اجراست، گفت: میاندورود به‌عنوان شهرستان پایلوت، اجرای این طرح را در سه روستا و شهر سورک آغاز کرده است.

مرتضی بابایی لولتی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه فرمانداری و عوامل اجرایی بر این است که طرح با کمترین نواقص و بیشترین دقت اجرایی شود تا نتایج آن در سرشماری اصلی مورد استفاده قرار گیرد.

