به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی شامگاه سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت رهبر شهید، با اشاره به فضای سوگ حاکم بر کشور، بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و هم‌افزایی میان اقشار مختلف جامعه در این ایام تأکید کرد.

وی با قدردانی از حضور و مشارکت مردم، اصناف و مجموعه‌های مختلف در برگزاری آیین‌های عزاداری، اظهار کرد: برنامه‌های متعددی برای گرامیداشت این ایام در سطح شهرستان پیش‌بینی و در حال اجرا است تا علاوه بر افرادی که امکان حضور در مراسم‌های اصلی را نداشتند، زمینه برگزاری آیین‌های سوم و هفتم نیز فراهم شود.

فرماندار میاندورود با اشاره به میزبانی شهرستان از نخستین برنامه عزاداری شهرستان پس از برپایی موکب‌ها، از مدیریت و کارکنان این مجموعه تقدیر کرد و افزود: این همراهی و مشارکت، جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در شرایط کنونی است.

بابایی لولتی با بیان اینکه این ایام تنها به برگزاری مراسم سوگواری محدود نمی‌شود، تصریح کرد: این فرصت می‌تواند زمینه‌ساز تقویت انسجام ملی، همدلی و همکاری بیشتر برای پیشرفت و تعالی کشور باشد.

وی همچنین از زائران و مسافرانی که در مسیر مشهد مقدس تردد دارند دعوت کرد در مراسم‌های پیش‌بینی‌شده حضور یابند و گفت: دستگاه‌های اجرایی، موکب‌ها و مجموعه‌های خدمات‌رسان شهرستان آمادگی کامل برای استقبال، پذیرایی و ارائه خدمات به زائران را دارند.

فرماندار میاندورود در پایان از تلاش موکب‌ها و تمامی عوامل اجرایی که در خدمت‌رسانی به زائران و برگزاری مراسم‌های عزاداری همکاری دارند، قدردانی کرد.