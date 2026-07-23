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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

خرید ۳۰ هزار تن گندم در ازنا

خرید ۳۰ هزار تن گندم در ازنا

ازنا - رئیس جهاد کشاورزی ازنا از خرید ۳۰ هزار تن گندم از کشاورزان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق رحمتی در جریان بازدید از مراکز خرید گندم، ضمن ارزیابی دقیق فرایندهای فنی و اداری تحویل محصول، از تداوم عملیات خرید تضمینی و ثبت رکورد ۳۰ هزار تن خرید تا این لحظه خبر داد.

وی گفت: در این بازدید، تمامی فرایندهای اداری و فنی خرید گندم، از جمله لیست‌های ارسالی به بانک، ثبت میزان محصول دریافتی، نمونه‌برداری، و ارزیابی استانداردهای کیفی (مانند افت‌های مفید و غیرمفید، درصد سن‌زدگی، میزان رطوبت و خلوص دانه) مورد پایش و بررسی قرار گرفت.

رئیس جهاد کشاورزی ازنا ضمن مثبت ارزیابی‌کردن روند تحویل محصول، اعلام کرد: عملیات برداشت و خرید تضمینی گندم طبق روال در حال انجام است و تا این لحظه، بیش از ۳۰ هزار تن گندم از کشاورزان منطقه خریداری شده است.

کد مطلب 6896753

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