خرید ۳۰ هزار تن گندم در ازنا

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق رحمتی در جریان بازدید از مراکز خرید گندم، ضمن ارزیابی دقیق فرایندهای فنی و اداری تحویل محصول، از تداوم عملیات خرید تضمینی و ثبت رکورد ۳۰ هزار تن خرید تا این لحظه خبر داد.

وی گفت: در این بازدید، تمامی فرایندهای اداری و فنی خرید گندم، از جمله لیست‌های ارسالی به بانک، ثبت میزان محصول دریافتی، نمونه‌برداری، و ارزیابی استانداردهای کیفی (مانند افت‌های مفید و غیرمفید، درصد سن‌زدگی، میزان رطوبت و خلوص دانه) مورد پایش و بررسی قرار گرفت.

رئیس جهاد کشاورزی ازنا ضمن مثبت ارزیابی‌کردن روند تحویل محصول، اعلام کرد: عملیات برداشت و خرید تضمینی گندم طبق روال در حال انجام است و تا این لحظه، بیش از ۳۰ هزار تن گندم از کشاورزان منطقه خریداری شده است.