ساماندهی مراکز خرید و نگهداری ضایعات در اولویت مدیریت شهری قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا ظهر شنبه در نشست با شهردار، معاونان و مدیران شهرداری ساری، ساماندهی مراکز خرید و نگهداری ضایعات را از اولویتهای مدیریت شهری برشمرد و اظهار کرد: فعالیت این مراکز باید بر اساس ضوابط قانونی و در محلهای پیشبینی شده انجام شود تا ضمن حفظ نظم شهر، از پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی آن جلوگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت تعامل میان دستگاههای اجرایی افزود: توسعه مرکز استان نیازمند هماهنگی، همافزایی و استفاده از همه ظرفیتهای قانونی است و فرمانداری برای رفع موانع اجرایی و تسریع در روند خدمترسانی از تمامی اختیارات خود استفاده خواهد کرد.
سرپرست فرمانداری ساری با قدردانی از تلاش پاکبانان و نیروهای خدمات شهری، گفت: این نیروها در خط مقدم خدمت به شهروندان قرار دارند و هرجا مانعی در مسیر ارائه خدمات وجود داشته باشد، فرمانداری در چارچوب قانون برای رفع آن ورود خواهد کرد.
اسکندرنیا با تأکید بر اینکه هیچ دستگاهی نباید موجب تأخیر در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی شود، خاطرنشان کرد: همه دستگاههای اجرایی باید خود را در توسعه ساری سهیم بدانند و با هماهنگی، زمینه اجرای سریعتر پروژهها و ارتقای کیفیت خدمات عمومی را فراهم کنند.
وی همچنین ساماندهی حفاریهای شهری را ضروری دانست و افزود: دستگاههای خدماترسان باید برنامههای حفاری خود را با هماهنگی شهرداری انجام دهند تا از حفاریهای مکرر، تخریب معابر و تحمیل هزینههای اضافی به شهر جلوگیری شود و عملیات ترمیم نیز در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد.
سرپرست فرمانداری ساری با اشاره به ظرفیتهای قانونی از جمله بند «ب» ماده ۴۳، تصریح کرد: استفاده از این ظرفیتها میتواند روند اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی را تسریع کند و فرمانداری نیز با جدیت رفع موانع توسعه مرکز استان را دنبال خواهد کرد.
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