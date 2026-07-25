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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

سرنگونی ۱۰۶۰ پهپاد اوکراینی به دست روس‌ها

سرنگونی ۱۰۶۰ پهپاد اوکراینی به دست روس‌ها

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه دفاع هوایی این کشور طی ساعات گذشته ۱۰۶۰ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد، سامانه های پدافند هوایی این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۶۰ پهپاد و هشت بمب هوایی اوکراینی را منهدم کردند.

این وزارتخانه بیان کرد: مراکز لجستیکی، تأسیسات تولیدی و انبارهای پهپادهای دوربرد متعلق به نیروهای مسلح اوکراین هدف قرار گرفته است.

همچنین یک شهپاد نیروهای مسلح اوکراین توسط ناوگان دریای سیاه در دریای سیاه منهدم شده است.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۸۰ سرباز اوکراینی را در جبهه‌های مختلف نبرد از پای درآوردند.

نیروهای روسی مراکز لجستیکی، کارگاه‌های تولیدی، انبارهای پهپاد و تأسیسات زیرساختی مورد استفاده نیروهای کی‌یف را هدف قرار دادند.

کد مطلب 6898582

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