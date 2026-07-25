به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فرازپور ظهر شنبه در گفتگویی با اشاره به افزایش مراجعات اینترنتی شهروندان برای دریافت خدمات مرتبط با سفر اربعین، اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، حجم استفاده از سامانه‌های برخط برای ثبت‌نام، دریافت ارز زیارتی، رزرو محل اقامت، بیمه زائران و سایر خدمات مرتبط افزایش می‌یابد و همین موضوع فرصت مناسبی را برای سوءاستفاده مجرمان سایبری فراهم می‌کند.



رئیس پلیس فتا استان قم گفت: افراد سودجو با طراحی صفحات جعلی و انتشار لینک‌های فریبنده تلاش می‌کنند کاربران را به درگاه‌های غیرواقعی هدایت کرده و اطلاعات بانکی و هویتی آنان را سرقت کنند.



وی افزود: یکی از شگردهای رایج کلاهبرداران در این ایام، ارسال پیامک یا پیام در شبکه‌های اجتماعی با عناوینی مانند ثبت‌نام اربعین، دریافت ارز زیارتی، بیمه زائران، رزرو موکب و خدمات مرزی است که در ظاهر معتبر به نظر می‌رسند اما با هدف دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران طراحی شده‌اند.



کاربران پیش از کلیک، اعتبار لینک را بررسی کنند



فرازپور با اشاره به اجرای پویش ملی «کلیک امن» بیان کرد: این پویش با هدف افزایش آگاهی عمومی و کاهش جرائم سایبری اجرا شده است و از شهروندان انتظار می‌رود پیش از ورود به هر لینک یا سامانه، از اصالت و اعتبار آن اطمینان حاصل کنند.



وی افزود: دریافت خدمات مرتبط با سفر اربعین باید صرفاً از طریق سامانه‌ها و درگاه‌های رسمی انجام شود و مراجعه به لینک‌هایی که از طریق منابع نامعتبر یا افراد ناشناس ارسال می‌شوند، می‌تواند زمینه‌ساز بروز خسارت‌های مالی و افشای اطلاعات شخصی باشد.



رئیس پلیس فتا استان قم ادامه داد: هوشیاری کاربران در فضای مجازی مهم‌ترین عامل پیشگیری از وقوع جرائم سایبری است و رعایت نکات امنیتی می‌تواند احتمال گرفتار شدن در دام کلاهبرداران اینترنتی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.



اطلاعات بانکی را در اختیار دیگران قرار ندهید



وی خاطرنشان کرد: شهروندان تحت هیچ شرایطی نباید رمزهای بانکی، رمزهای یکبار مصرف و کدهای تأیید ارسال‌شده به تلفن همراه خود را در اختیار دیگران قرار دهند.



فرازپور گفت: هنگام انجام هرگونه پرداخت اینترنتی نیز لازم است کاربران نشانی درگاه پرداخت را با دقت بررسی کرده و از ورود اطلاعات بانکی در صفحات نامعتبر یا مشکوک خودداری کنند.



وی در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی در ایام اربعین افزود: رعایت توصیه‌های پلیس فتا و استفاده از مسیرهای رسمی برای دریافت خدمات، نقش مؤثری در جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان سایبری و حفظ امنیت اطلاعات شهروندان خواهد داشت.