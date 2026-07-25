به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا زهانی اظهار کرد: ساعت ۱۲:۳۰ امروز (۳ مردادماه ۱۴۰۵)، یک فقره آتشسوزی در یک انبار ضایعات واقع در مجاورت سوییت آپارتمان در خیابان عیدگاه ، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
مدیر منطقه ۴ عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، بیان کرد: همکاران ایستگاههای ۲ و ۲۴ با سرعت عمل بالا در محل حادثه حاضر شدند و با اقدام به موقع و عملیات اطفای حریق، از سرایت آتش به سایر مکانهای مجاور از جمله سوییت آپارتمانهای همجوار جلوگیری به عمل آوردند.
وی افزود: در این عملیات، نیروهای انتظامی و شرکت برق نیز جهت ایمنسازی و هماهنگیهای لازم، آتشنشانان را همراهی کردند.
زهانی بیان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و آتشنشانان، موفق شدند آتش را به موقع مهار کنند.
وی ضمن هشدار به شهروندان در مورد نگهداری ضایعات و مواد قابل اشتعال در مجاورت ساختمانهای مسکونی، درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه حریق، بلافاصله با سامانه ۱۲۵ تماس حاصل نمایند.
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