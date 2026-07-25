روح الله محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش هزینه تولید و خرید آسفالت با اجرای طرح‌های مدیریت داخلی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی مرکزی خبر داد و گفت: این اقدام ضمن صرفه‌جویی مالی، زمینه شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای راه‌های این استان را فراهم کرده است.

وی اظهار کرد: با بهینه‌سازی فرآیند تأمین مصالح و مدیریت هزینه‌ها در اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی، یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال صرفه‌جویی مالی محقق شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: بهینه‌سازی فرآیند تولید و تأمین آسفالت، قیمت هر تن آسفالت در استان مرکزی از ۱۱ میلیون ریال به ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال کاهش یافت و صرفه‌جویی مالی قابل توجهی محقق شد.

محسن زاده تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های اعتباری، اداره‌کل راهداری استان مرکزی با اقدامات جهادی و تداوم اجرای پروژه‌ها، ۷۰ کیلومتر راه روستایی احداث و ۲۰ کیلومتر روکش آسفالت اجرا کرد که این میزان عملکرد در سال‌های اخیر کم‌سابقه است.

وی بیان کرد: با مدیریت بهینه منابع و اصلاح فرآیند تأمین مصالح، اداره‌کل راهداری استان مرکزی صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌های اجرایی ایجاد و منابع حاصل را به توسعه پروژه‌های اولویت‌دار اختصاص داده است.