سرب و روی؛ وصله ناجور توسعه صنعتی زنجان؛آلایندگی سهم زنجانی هااز توسعه

خبرگزاری مهر- گروه استانها: انتشار ذرات معلق ناشی از فعالیت صنایع سرب و روی، احتمال نفوذ شیرابههای حاصل از دپوهای پسماند به منابع آب زیرزمینی و آلودگی خاک، طی سالهای گذشته همواره در کانون توجه کارشناسان، مسئولان، فعالان محیط زیست و افکار عمومی قرار داشته است.
استقرار واحدهای تولیدی سرب و روی و انباشت میلیونها تن پسماند این صنایع، از غرب تا شرق استان زنجان، به یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی استان تبدیل شده است؛ چالشی که سالهاست با نگرانی درباره آلودگی هوا، خاک و منابع آب زیرزمینی و پیامدهای احتمالی آن بر سلامت شهروندان همراه است.
مسئولان حوزه محیط زیست، متخصصان علوم پزشکی بارها نسبت به آثار آلودگیها سرب رو روی بر سلامت انسان و محیط زیست هشدار داده اند
مسئولان حوزه محیط زیست، متخصصان علوم پزشکی و بسیاری از کارشناسان بارها نسبت به آثار این آلودگیها بر سلامت انسان و محیط زیست هشدار داده و بر مدیریت اصولی پسماندها، رعایت استانداردهای زیستمحیطی و تشدید نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی تأکید کردهاند. در مقابل، برخی فعالان و صاحبان صنایع سرب و روی، این نگرانیها را اغراقآمیز دانسته و معتقدند بخشی از انتقادها بدون استناد کافی به مطالعات علمی یا شناخت دقیق از فرآیندهای صنعتی مطرح میشود. همین اختلاف دیدگاه، طی سالهای اخیر این موضوع را به یکی از مباحث چالشبرانگیز استان تبدیل کرده است.
سرب و روی صنعتی همیشه طلبکار از مردم
بیش از چهار دهه از فعالیت صنعت سرب و روی در زنجان میگذرد؛ صنعتی که در کنار نقش مؤثر در اشتغالزایی، ارزآوری و تأمین بخشی از نیاز کشور، همواره با انتقادهایی درباره نحوه استقرار واحدها، مدیریت پسماندها و آثار زیستمحیطی آن روبهرو بوده است. در این میان فعالان صنعت سرب روی به جای پاسخگو بودن منتقدان را به نداشتن دانش و تخصص و صلاحیت اظهار نظر در ذاین زمنیه کرده و در حالی که در مقابل سودهای کلان که از این صنعت طی سالها کسب کرده اند، طلبکار از مردم زنجان می کنند که ما اشتغال و سرمایه گذاری کردیم. کاش این مدعیان طلبکار بگویند در مقابل چه چیزهای سودهای کلان داشتند و چه ضررهای برای زنجان و محیط زیست داشتند.
منتقدان معتقدند در بخشی از این سالها، ضعف در نظارت، اجرای ناقص الزامات زیستمحیطی و اولویت یافتن منافع اقتصادی بر ملاحظات محیط زیستی، زمینهساز شکلگیری چالشهایی شده که امروز آثار آن در کیفیت هوا، خاک، منابع آب و سلامت شهروندان قابل مشاهده است.
در مقابل، مطالبه اصلی افکار عمومی تقابل با صنعت نیست، بلکه حرکت به سمت توسعهای پایدار و مسئولانه است؛ توسعهای که در آن حفظ اشتغال و تولید، همزمان با رعایت کامل استانداردهای زیستمحیطی، مدیریت علمی پسماندها، پاسخگویی صنایع و صیانت از سلامت مردم و محیط زیست دنبال شود.
در ماههای اخیر نیز همزمان با انتشار نتایج پژوهشهای علمی جدید، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس از اعمال محدودیتهای بیشتر، ممنوعیت توسعه واحدهای آلاینده و تشدید نظارتها برای ساماندهی این صنعت خبر دادهاند.
توسعه ظرفیت صنایع روی در شرایط فعلی امکانپذیر نیست
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست تعدادی از واحدهای تولیدی روی برای افزایش ظرفیت تولید، گفت: با توجه به محدودیتهای زیستمحیطی، کمبود انرژی، اسناد آمایش سرزمین و مصوبات موجود، توسعه فعالیت صنایع روی در محل فعلی امکانپذیر نیست و باید برنامهای بلندمدت برای انتقال این واحدها به مکان مناسب تدوین شود.
نبیالله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعدادی از واحدهای تولیدی که پیش از این نیز بیش از ظرفیت مندرج در پروانه بهرهبرداری فعالیت میکردند، برای افزایش رسمی ظرفیت تولید خود اقدام کرده و از طریق دفتر ریاست جمهوری پیگیر این موضوع شدهاند.
وی افزود: دفتر ریاست جمهوری طی نامهای به استانداری زنجان اعلام کرده است درخواستهای مطرح شده ابتدا توسط ادارهکل حفاظت محیط زیست استان بررسی و در صورت نداشتن منع زیستمحیطی، در شورای برنامهریزی و توسعه استان مطرح شود.
نماینده مردم زنجان و طارم با بیان اینکه پاسخ دستگاههای تخصصی از ابتدا روشن بود، تصریح کرد: توسعه صنایع روی در استان با موانع قانونی و کارشناسی متعددی روبهرو است. بر اساس سند آمایش استان و اسناد ملی آمایش سرزمین، توسعه این صنعت در محل فعلی ممنوع بوده و مصوبات شورای تأمین استان نیز بر همین موضوع تأکید دارد.
محمدی با اشاره به محدودیتهای انرژی گفت: صنایع روی در ماههای اخیر با محدودیتهای جدی در تأمین برق و گاز مواجه بودهاند و در چنین شرایطی، افزایش ظرفیت تولید توجیهی ندارد.
وی تأکید کرد: انتقال صنایع روی باید در قالب یک برنامه بلندمدت، کارشناسیشده و با همکاری دستگاههای اجرایی و استفاده از مشوقهای لازم در دستور کار قرار گیرد تا ضمن کاهش مخاطرات زیستمحیطی، امکان ادامه فعالیت اقتصادی این واحدها نیز فراهم شود.
گزارشهای ادارهکل حفاظت محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی وجود آلودگی در آب، خاک و هوا تا شعاع یک کیلومتری را تأیید میکند
نماینده مردم زنجان و طارم همچنین با اشاره به مطالعات انجام شده درباره آلودگیهای ناشی از فعالیت صنایع روی گفت: گزارشهای ادارهکل حفاظت محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی وجود آلودگی در آب، خاک و هوا تا شعاع یک کیلومتری را تأیید میکند و لازم است مطالعات زیستمحیطی در شعاع پنج تا ۱۰ کیلومتری نیز انجام شود تا ابعاد واقعی آثار این فعالیتها مشخص شود.
ممنوعیت توسعه شهرک روی و فرآوری پسماندها در محل فعلی
در همین راستا، استاندار زنجان گفت: توسعه صنعت روی در محدوده فعلی شهرک تخصصی روی ممنوع بوده و هیچ مجوز جدیدی برای احداث یا توسعه واحدهای تولیدی صادر نخواهد شد.
محسن صادقی افزود: تأمین برق، گاز و سوخت واحدها نیز صرفاً بر مبنای ظرفیت مندرج در پروانه بهرهبرداری انجام میشود تا از تولید مازاد جلوگیری شود.
استاندار زنجان گفت: حدود ۱۵ میلیون تن پسماند صنعتی در منطقه انباشته شده و با وجود ارزش اقتصادی این پسماندها، هرگونه فرآوری یا استحصال مجدد آنها در محل فعلی به دلیل نزدیکی به مناطق مسکونی و منابع آب زیرزمینی ممنوع است و این فعالیتها باید پس از ایجاد زیرساختهای لازم به شهرک جدید منتقل شود.
وی ادامه داد: همچنین ورود خاک معدنی با عیار کمتر از ۲۰ درصد نیز تا زمان آماده شدن شهرک جدید ممنوع است.
پرونده قضایی واحدهای آلاینده در جریان است
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان نیز از تشکیل پرونده قضایی برای دو واحد بزرگ فعال در حوزه سرب و روی خبر داد و گفت: شکایت این واحدها علیه ادارهکل حفاظت محیط زیست در دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی رد شده و روند رسیدگی به پرونده همچنان ادامه دارد.
در خصوص دو واحد بزرگ فعال در حوزه سرب و روی، به دلیل آلودگیهای زیستمحیطی و نحوه مدیریت پسماندها، پرونده قضایی تشکیل شده است
سیدرضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خصوص دو واحد بزرگ فعال در حوزه سرب و روی، به دلیل آلودگیهای زیستمحیطی و نحوه مدیریت پسماندها، پرونده قضایی تشکیل شده و موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.
وی افزود: این واحدها نسبت به اعلام آلایندگی و قرار گرفتن در فهرست صنایع آلاینده اعتراض کرده و در دیوان عدالت اداری علیه ادارهکل حفاظت محیط زیست طرح شکایت کردند، اما این شکایت در مرحله نخست رسیدگی رد شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان درباره ادعای یکی از این واحدها مبنی بر رفع مشکلات زیستمحیطی نیز گفت: بر اساس بررسیهای انجام شده، بخش تولید سرب این واحد عملاً غیرفعال است، اما بخش روی همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.
موسوی تصریح کرد: نتایج پایشهای زیستمحیطی، از جمله وضعیت خاکهای اطراف این واحدها، وجود آلودگی در محدوده پیرامونی را نشان میدهد و به همین دلیل موضوع از جنبه ایجاد آلودگی و الزام به رفع آن در دستگاه قضایی دنبال میشود.
وی تأکید کرد: هدف اصلی سازمان حفاظت محیط زیست، رفع منشأ آلودگی و مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی است و همه واحدهای صنعتی موظفاند مطابق ضوابط قانونی نسبت به کنترل آلایندهها و مدیریت صحیح پسماندهای خود اقدام کنند.
با وجود اثبات آلایندگی؛«روی»از«رو» نمی رود
غرب استان زنجان به دلیل تمرکز معادن و واحدهای فرآوری سرب و روی، طی سالهای اخیر با انباشت میلیونها تن پسماند صنعتی و گسترش آلودگی فلزات سنگین مواجه شده است.
بر اساس نتایج پژوهشهای منتشرشده در سال ۲۰۲۵، باطلههای کارخانههای هیدرومتالورژی منطقه حاوی مقادیر قابل توجهی از فلزات سنگین از جمله سرب، کادمیوم، آرسنیک و جیوه هستند. این آلایندهها از طریق باد، روانابهای سطحی و نفوذ در خاک، منابع آب زیرزمینی، اراضی کشاورزی و مناطق اطراف را تحت تأثیر قرار دادهاند.
کارشناسان معتقدند استمرار این روند، در صورت نبود مدیریت اصولی پسماندها، اجرای کامل الزامات زیستمحیطی و نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای صنعتی، میتواند مخاطرات زیستمحیطی و بهداشتی این منطقه را در سالهای آینده تشدید کند؛ موضوعی که ضرورت تصمیمگیریهای قاطع و اجرای راهکارهای پایدار برای ساماندهی صنعت سرب و روی زنجان را بیش از گذشته آشکار کرده است.
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