آمادگی هلال احمر برای امدادرسانی در شرایط جنگی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، در گفتگوی خبری با اشاره به وضعیت حضور نیروهای امدادی در مناطق جنگی، بهویژه استانهای جنوبی، اظهار کرد: آمادگی جمعیت هلال احمر در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و نه تنها در مناطق درگیر، بلکه در سراسر کشور برای هر سناریوی احتمالی برنامهریزی و پلنهای مختلفی تدوین شده است.
وی افزود: خوشبختانه با وجود تیمهای واکنش سریع که آموزش دیده و به تجهیزات لازم مجهز شدهاند، همچنین از نظر انبارها، خودروهای لجستیکی و امکانات جستوجو و نجات، شرایط ما حتی نسبت به دوران جنگ رمضان نیز بهتر شده است.
رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه پس از هر حادثه آسیبشناسی دقیقی انجام شده است، گفت: تمام اقدامات خود را صادقانه تحلیل کردیم و بر اساس نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها، برنامههای جدیدی تدوین شد. گروههای مختلف از نیروهای صف و ستاد دعوت شدند تا نقاط قوت حفظ شود، ضعفها به قوت تبدیل شوند، از فرصتها استفاده کنیم و تهدیدها را نیز به فرصت تبدیل کنیم.
کولیوند، ظرفیت داوطلبان مردمی و خیرین را مهمترین پشتوانه هلال احمر دانست و اظهار داشت: داوطلبان مردمی و خیرین پشتوانه اصلی جمعیت هلال احمر هستند و میتوانم بگویم این ظرفیت در دنیا کمنظیر است. به همین دلیل از نظر انجام وظایف، تکالیف و مأموریتها در سطح بسیار خوبی قرار داریم و میتوانیم خدمات مطلوبی ارائه دهیم.
وی با تأکید بر اینکه اولویت هلال احمر پیشگیری از خسارات است، افزود: تلاش ما این است که بیشتر روی مباحث پیشگیری کار کنیم، اما هر جا حادثهای رخ دهد، بدون ترس و واهمه با نیروهای جوان و آموزشدیده وارد میدان میشویم و عملیات نجات را انجام میدهیم.
رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به سرعت عمل نیروهای امدادی گفت: در برخی عملیاتها زمان رسیدن نیروهای امدادی به کمتر از چهار دقیقه رسیده که این موضوع به ثبت جهانی نیز رسیده است. هفته گذشته نیز معاونان صلیب سرخ از امکانات و اسناد ما بازدید کردند و حتی پیشنهاد ایجاد یک دانشگاه مشترک برای آموزش تیمهای عملیاتی صلیب سرخ را مطرح کردند که نشاندهنده تجربه و آمادگی بالای هلال احمر ایران است.
وی درباره مفهوم پیشگیری در شرایط جنگی توضیح داد: برای مثال، داروخانه مرکزی و تمامی داروهای استراتژیک در یک نقطه قرار داشت و در صورت بروز حمله، با مشکل جدی مواجه میشدیم. به همین دلیل بلافاصله ذخایر دارویی را در چند نقطه توزیع کردیم و پنج مرکز دیگر را نیز بهعنوان داروخانه جایگزین در نظر گرفتیم تا در صورت وقوع هر حادثه، بلافاصله وارد مدار خدمترسانی شوند.
کولیوند ادامه داد: نمونه دیگر پیشگیری، آموزش آحاد مردم است. باید مردم را برای هر نوع تهدید آماده کنیم، محتوای آموزشی در اختیار آنان قرار دهیم و سطح آگاهی و سواد عمومی را درباره تهدیدها و حملات افزایش دهیم. همچنین از سامانههای موجود برای افزایش تابآوری جامعه و آموزش روشهای پیشگیری از خسارات، بهویژه خسارات جانی، استفاده میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: با وجود تمام محدودیتها و شرایط سخت، تلاش کردهایم مردم با کمبود دارو و خدمات مواجه نشوند. هرچند گاهی گفته میشود مسیرها بسته یا کشور در محاصره است، اما به عنوان معین وزارت بهداشت، تمام تلاش خود را برای تأمین نیازها و کمک به دستگاههای مختلف بدون هیچگونه منتی انجام دادهایم.
رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه با تشریح تفاوت عملیات امدادی در جنگ و حوادث طبیعی گفت: در حوادثی مانند زلزله، سیل یا طوفان، پس از وقوع حادثه شرایط به تدریج پایدار میشود، اما در جنگ هیچ لحظهای ثبات وجود ندارد. ممکن است هنگام امدادرسانی و جستوجوی مصدومان، همان محل دوباره هدف حمله قرار گیرد.
وی در تشریح یکی از عملیاتها اظهار کرد: در یکی از مأموریتها سه نفر را زنده از زیر آوار خارج کردیم و پس از انتقال آنها با آمبولانس، هنگام بازگشت برای ادامه جستوجو، ساختمان دوباره منفجر شد. حملات چندمرحلهای، ناایمنی شدید سازهها و حتی استفاده از برخی سلاحهای غیرمتعارف، امدادرسانی را با مخاطرات فراوانی روبهرو میکند.
کولیوند تأکید کرد: تفاوت عملیات جنگی با حوادث طبیعی بسیار گسترده است؛ زیرا علاوه بر خسارات سنگینتر، امدادگران در محیطی فعالیت میکنند که هر لحظه احتمال حمله مجدد، انفجار یا ریزش سازه وجود دارد و امکان ایجاد شرایط پایدار برای عملیات امدادی فراهم نیست.
وی درباره چالشهای امدادرسانی در مناطق جنگی نیز گفت: سال گذشته در دیداری که با رهبر شهید داشتیم، تفاوت مأموریت رزمندگان و امدادگران برای ما تبیین شد. یکی از چالشهای ما، دسترسی به برخی مناطق نظامی است که گاهی زمانبر میشود و همین مسئله میتواند بر اثربخشی عملیات تأثیر بگذارد. همچنین حملات مکرر، هدف قرار گرفتن نیروهای امدادی و مراکز درمانی از دیگر مشکلات جدی در این حوزه است.
رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به واکنشهای بینالمللی نسبت به حمله به مراکز درمانی و امدادی افزود: هفته گذشته نیز از سوی سازمان ملل نامهای دریافت کردیم که در آن این اقدامات محکوم شده بود.
کولیوند در پایان با تأکید بر تداوم آموزشهای عمومی اظهار کرد: در شرایط جنگی، افزایش آگاهی مردم اهمیت دوچندان دارد و هلال احمر با اجرای برنامههای آموزشی و ارتقای تابآوری جامعه، تلاش میکند مردم آمادگی بیشتری برای مواجهه با بحرانها داشته باشند و خسارات احتمالی، بهویژه خسارات جانی، به حداقل برسد.
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