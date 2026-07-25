بابک محمودی در حاشیه بازدید از زیرساختهای مرز بینالمللی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مرز رسمی خسروی همواره یکی از مهمترین دروازههای اعزام زائران به عتبات عالیات بوده و امروز با تکمیل زیرساختها، شرایط بسیار مطلوبی برای ارائه خدمات به زائران در این گذرگاه فراهم شده است.
وی با اشاره به امکانات ایجاد شده در این مرز افزود: در مرز خسروی شرایطی فراهم شده که زائران با کمترین میزان پیادهروی و حداقل حضور در گرمای هوا از گیتهای خروج عبور میکنند که این موضوع نقش مهمی در افزایش رفاه، رضایت و تسهیل تردد زائران دارد.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر توسعه پارکینگها، استقرار کامل پایانه مسافربری، تجهیز بخشهای مختلف مرزی و دسترسی آسان زائران به گیتهای خروج را از مهمترین مزیتهای مرز خسروی برشمرد و گفت: این اقدامات موجب شده فرآیند تردد زائران با سهولت بیشتری انجام شود.
محمودی با قدردانی از تلاشهای استانداری کرمانشاه، دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی، خدماتی، امنیتی و همچنین مردم مهماننواز استان کرمانشاه، تصریح کرد: همدلی و هماهنگی مطلوب میان دستگاههای مختلف، زمینه ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین حسینی را فراهم کرده است.
۲۷ تیم عملیاتی هلالاحمر در مسیر مرز خسروی مستقر شدند
افشین یگانه، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ورودی استان در مسیر کنگاور تا مرز بینالمللی خسروی، ۱۷ پایگاه ثابت و سیار امدادی با بهکارگیری ۲۷ تیم عملیاتی برای پوشش حوادث احتمالی و ارائه خدمات امداد و نجات به زائران اربعین مستقر شدهاند.
وی افزود: پایگاه امدادی نقطه صفر مرزی خسروی با همکاری فرمانداری قصرشیرین و مرزبانی راهاندازی شده و خدمات امدادی مورد نیاز زائران در این محل به صورت شبانهروزی ارائه میشود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه ادامه داد: همانند سال گذشته، خدمات درمانی و امدادی جمعیت هلالاحمر در مرز منذریه و شهر خانقین عراق نیز با هماهنگیهای انجامشده و پیگیری استاندار کرمانشاه و مشاور امور مرزی استاندار ادامه خواهد داشت تا زائران در آن سوی مرز نیز از خدمات امدادی بهرهمند شوند.
یگانه همچنین از راهاندازی پایگاه امدادی در مرز سومار برای نخستین بار در اربعین امسال خبر داد و گفت: با فعال شدن این پایگاه، پوشش امدادی در دومین مرز اربعینی استان نیز تقویت شده و خدمات مورد نیاز زائران در این مرز نیز ارائه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تمامی نیروهای عملیاتی، امدادگران، نجاتگران، اعضای جوانان و داوطلبان جمعیت هلالاحمر با آمادگی کامل در مسیرهای منتهی به مرزها و پایانههای مرزی مستقر هستند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات امدادی را در سریعترین زمان ممکن به زائران ارائه کنند.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در سفر به استان کرمانشاه، به همراه مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان، از بخشهای مختلف حوزه خدمترسانی این جمعیت در مرز بینالمللی خسروی از جمله قرارگاه مرزی جمعیت هلالاحمر، تیم واکنش سریع مستقر در نقطه صفر مرزی و ایستگاههای خدمترسانی اعضای جوانان و داوطلبان بازدید کرد و در جریان روند فعالیتها، تجهیزات و آمادگی نیروهای عملیاتی برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی قرار گرفت.
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