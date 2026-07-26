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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۲

واژگونی خودروی ال‌۹۰ در جاده برزک کاشان ۳ مصدوم داشت

واژگونی خودروی ال‌۹۰ در جاده برزک کاشان ۳ مصدوم داشت

کاشان - رئیس اورژانس کاشان از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی ال‌۹۰ در جاده برزک کاشان خبر داد.

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه واژگونی خودروی ال ۹۰ در جاده برزک کاشان بعد از منطقه بارونق به سمت برزک رخ داد که بلافاصله پس از اعلام به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، آمبولانس پایگاه الزهرا به محل اعزام شد.

وی ابراز کرد: در این حادثه سه نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس در محل، جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس اورژانس کاشان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جاده‌ای و ضرورت حفظ ایمنی، از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز کنند.

کد مطلب 6899173

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