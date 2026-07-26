به گزارش خبرگزاری مهر، ویدیوی اجرای نمایش موزیکال «سیمرغ‌نامه»، اثری با نویسندگی، آهنگسازی و کارگردانی مریم شریف‌زاده، و تهیه‌کنندگی رضا فتح الهی‌پور امروز ساعت ۱۸ در پلتفرم فیلم‌نت منتشر می‌شود.

«سیمرغ‌نامه» نمایشی سمفونیک و چندرسانه‌ای برای کودکان و نوجوانان است که با الهام از شاهکار ماندگار «منطق‌الطیر» عطار نیشابوری شکل گرفته و با تلفیق موسیقی ارکسترال، دستگاه‌های موسیقی ایرانی و تئاتر، روایتی تازه از این اثر کلاسیک ارائه می‌دهد.

این پروژه که هم‌زمان با آئین جهانی نکوداشت عطار نیشابوری در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تولید شد، اکنون در نسخه‌ای تکامل‌یافته برای اجرا در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران آماده شده و از حمایت معنوی یونسکو برخوردار است.

یکی از ویژگی‌های این اثر، پیوند ساختار هفت‌وادی «منطق‌الطیر» با هفت دستگاه موسیقی ایرانی است؛ رویکردی که موسیقی را به محور اصلی روایت نمایشی تبدیل کرده است. همچنین بازیگران کودک و نوجوان با اجرای زنده بخش‌های کرال و چندصدایی، نقش مهمی در شکل‌گیری فضای موسیقایی نمایش دارند.

موسیقی «سیمرغ‌نامه» برای ارکستری متشکل از ویولن، ویولا، ویلنسل، فلوت، ابوا، کلارینت، پیانو و سازهای کوبه‌ای نوشته شده و با همکاری علی جعفری پویان، علیرضا چهره‌قانی، حامی حقیقی، امیر کاربر، امیر محمدیان و سیاوش حمیدی به اجرا درآمده است. میکس، مسترینگ و صدابرداری اثر نیز بر عهده حامی حقیقی بوده است.

در این پروژه، رضا فتح‌الهی‌پور تهیه‌کنندگی، فریبا دلیری مشاوره پروژه، پگاه نیایی‌پور طراحی حرکات، مهلا رمضانی‌پور دستیاری کارگردان، علی محمدیان طراحی جلوه‌های بصری، شیرین سعید دانش طراحی لباس، سمیرا سلمانی‌لک مدیریت اجرایی و مؤسسه فرهنگی هنری آفرینش مجری طرح را بر عهده دارند.