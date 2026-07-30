عملیات ترکیبی مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: در ادامه تنشهای شدید میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد چهارشنبه در یک اقدام پیشدستانه پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن را با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار داد. همزمان نیروی دریایی سپاه از اصابت به سه نفتکش متخلف و توقف آنها در مسیرهای تحت مدیریت خود در تنگه هرمز خبر داد. این تحولات در حالی رخ میدهد که حملات مشترک آمریکا و عربستان به پایگاههای مقاومت در عراق، انفجارهایی در اربیل و بصره و رایزنیهای دیپلماتیک فشرده تهران با کییف و بروکسل نیز گزارش شده است. در ساعات اخیر صحنه درگیریها و تحولات نظامی- سیاسی غرب آسیا و خلیج فارس با شتاب بیشتری پیش میرود. منابع خبری و رسمی از تبادل آتش، حملات هوایی و موشکی و تلاشهای دیپلماتیک همزمان خبر دادند.
حمله موشکی به پایگاه آمریکا در اردن و ادعای سنتکام
رسانههای مختلف از جمله شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی و وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کردند که ایران موشکهایی به سمت پایگاههای آمریکایی در اردن شلیک کرده است. برخی گزارشها از وقوع پنج انفجار مهیب در پایگاه سرفرماندهی ارتش آمریکا در اردن خبر دادند، که این خبر با اطلاعیه رسمی سپاه تایید شد. سنتکام در بیانیهای مدعی شد که نیروهای سپاه پاسداران در یک حمله غافلگیرانه چندین موشک بالستیک شلیک کردهاند و تمام آنها رهگیری و منهدم شدهاند. این ادعا در حالی مطرح شد که وبسایت اینترسپت با اشاره به حمله قبلی به پایگاه موفق السلطی، توانایی ایران در هدفگیری پایگاههای آمریکایی و کشتن نظامیان آمریکایی را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد روایت تضعیف کامل توان نظامی ایران که پیشتر از سوی مقامات آمریکایی مطرح میشد، فروپاشیده است.
حملات آمریکا و عربستان به پایگاههای مقاومت در عراق
منابع عراقی از حملات مشترک ارتش آمریکا و عربستان سعودی به پایگاههای حشدالشعبی در استانهای واسط، کربلا، نینوا، صلاحالدین (آمرلی) و کرکوک (الدبس) خبر دادند. ارتش آمریکا نیز بامداد چهارشنبه تایید کرد که همراه با سعودی این حملات را انجام داده است. همزمان انفجار و آتشسوزی در انبار مهمات نزدیک یک پایگاه نظامی در منطقه الدیر بصره گزارش شد و صدای چند انفجار در اربیل نیز شنیده شد. منابع عراقی اعلام کردند مقر گروهکهای تجزیهطلب ضد ایرانی در اربیل هدف حمله پهپادهای انفجاری قرار گرفته و سامانه پاتریوت و هواپیماهای آمریکایی فعال شدهاند.
مدیریت تنگه هرمز و حوادث دریایی
سازمان تجارت دریایی انگلیس از وقوع احتمالی حادثه برای یک کشتی در نزدیکی سواحل عربستان در دریای سرخ خبر داد. در همین حال، نیروی دریایی سپاه اعلام کرد سه نفتکش متخلف که به اخطارها بیتوجهی کرده بودند، مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدهاند. از سوی دیگر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در تماس تلفنی با آندری سیبیها، همتای اوکراینی خود، تاکید کرد هرگونه تعرض به شهروندان یا منافع ایران غیر قابل قبول است و خسارات باید بهطور کامل جبران شود. سیبیها نیز اطمینان داد حمله به شناور ایرانی غیر عمدی بوده و کییف تمایلی به تشدید تنش ندارد. عراقچی همچنین با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره راههای کاهش تنش و حفظ ثبات منطقه گفتوگو کرد.
هدف قرار گرفتن مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا
فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد: پایگاه هوایی و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن هدف موشکهای بالستیک قرار گرفت. در این اطلاعیه آمده است که مردم عظیمالشأن و حماسهآفرین ایران اسلامی؛ استمرار حضور آگاهانه شما در صحنه، جهان را به شگفتی و تحسین واداشته و دعای خیر شما عملیات پیروزمندانه رزمندگان اسلام را تضمین کرده است. در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه ارتش کودککش آمریکا، ساعتی پیش رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه، پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن را با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار دادند. تا زمانی که تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد و اقدامات غیرقانونی و شرارتآمیز نیروهای آمریکایی علیه منافع ما در جریان است، مقاومت هم ادامه دارد. تهدیدات مقامات آمریکایی و مداخلات غیرقانونی علیه منافع ما باید متوقف شود.
سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند
فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در اطلاعیهای اعلام کرد: سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند. در این اطلاعیه درج شده که مردم مؤمن و تاریخساز ایران اسلامی، آفرین بر شما که با ۱۵۰ شبانهروز در میدان بودن، مقاومت را معنایی تازه بخشیدید و نصاب جدیدی از آگاهی و اراده یک ملت را به نمایش گذاشتید. فرزندان غیور شما در نیروی دریایی سپاه، ضمن استمرار اعمال مدیریت کامل بر تنگه هرمز، همچنان از امانت شما ملت مؤمن و بیدار ایران اسلامی پاسداری میکنند. بامداد چهارشنبه سه نفتکش متخلف که بیتوجه به اخطارهای ما، به حرکت در مسیر ناامن و غیرقانونی ادامه میدادند مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند. نیروی دریایی سپاه بار دیگر اخطار میکند، مداخلات و امر و نهیهای غیرقانونی ارتش کودککش آمریکا به شناورها در منطقه بیپاسخ نخواهد ماند.
تحولات اخیر نشاندهنده تشدید همزمان جبهههای نظامی و تلاشهای دیپلماتیک است. حمله اعلامشده به پایگاه آمریکا در اردن و عملیات دریایی در خلیج فارس، پیام بازدارندگی تهران را تقویت کرده، در حالی که حملات آمریکا و سعودی به عراق و انفجارهای گزارششده در شمال و جنوب این کشور، دامنه درگیری را گستردهتر ساخته است. میانجیگریهای منطقهای و تماسهای عراقچی با اوکراین و اتحادیه اروپا حاکی از تلاش برای کنترل سطح تنش است. صحنه کنونی منطقه، ترکیبی پیچیده از تقابلهای سخت نظامی و بازیهای نرم دیپلماتیک است؛ در حالی که عملیاتهای ساحلی و حملات متقابل، محاسبات امنیتی طرفین را به چالش میکشد، راهروهای دیپلماسی در تهران و پایتختهای منطقه، برای جلوگیری از ورود به جنگ تمامعیار، در تلاشاند تا از لبه پرتگاه تنش عقب بنشینند.
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