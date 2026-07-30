ترامپ برای پایان جنگ با ایران باید هنر دیپلماسی را بیاموزد

به گزارش خبرگزاری مهر، فارین پالیسی در تحلیلی درباره جنگ آمریکا و ایران نوشت که ترامپ برای پایان دادن به جنگ با ایران باید «هنر دیپلماتیک پذیرش ماهرانه شکست» را بیاموزد و از برخی پیش‌فرض‌های نادرست که دولت آمریکا را وارد جنگی پرهزینه کرده است، فاصله بگیرد.

این نشریه با اشاره به طولانی شدن جنگ، تأکید کرد که دولت ترامپ باید در محاسبات و فرضیات اولیه خود بازنگری کند؛ چرا که ادامه درگیری نه‌تنها هزینه‌های بیشتری به آمریکا تحمیل کرده، بلکه شرایط دستیابی به اهداف مورد نظر واشنگتن را نیز دشوارتر کرده است.

فارین پالیسی همچنین نوشت که ترامپ در ابتدا به‌گونه‌ای رفتار می‌کرد که گویی مشکل اصلی، میزان و مدت زمان جنگ است؛ اما با ادامه درگیری‌ها، اهرم‌های فشار آمریکا در مذاکرات نیز به تدریج کاهش یافته است.

این نشریه در نهایت تأکید کرد که پایان دادن به جنگ مستلزم کنار گذاشتن برخی محاسبات اشتباه و حرکت به سمت راهکارهای دیپلماتیک است؛ موضوعی که می‌تواند دولت ترامپ را با ضرورت بازنگری در اهداف و راهبردهای خود در قبال ایران مواجه کند.