حادثه رانندگی در جاده تهران-رشت جان راننده ۲۳ ساله را گرفت

شهرام مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخورد یک دستگاه کامیون با کامیونت در محدوده جاده تهران-رشت، نزدیکی فنی و حرفه ای، به مرکز فرماندهی ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع داده شد که بلافاصله تیم نجات ایستگاه ۱۰ آتش نشانی به دلیل نزدیکی به محل حادثه، به صحنه اعزام شد.

وی افزود: آتش نشانان پس از حضور در محل، ضمن ایمن سازی صحنه حادثه و انجام اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری از آتش سوزی و تصادفات بعدی، با بهره گیری از تجهیزات تخصصی نجات، عملیات رهاسازی راننده کامیونت را آغاز کردند.

مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت ادامه داد: با وجود تلاش بی وقفه نیروهای عملیاتی، شدت جراحات وارده به راننده جوان که حدوداً ۲۳ ساله بود، به حدی بود که وی جان خود را از دست داد.

وی تصریح کرد: علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.