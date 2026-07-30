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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۹

حادثه رانندگی در جاده تهران-رشت جان راننده ۲۳ ساله را گرفت

حادثه رانندگی در جاده تهران-رشت جان راننده ۲۳ ساله را گرفت

رشت- مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت گفت: برخورد یک دستگاه کامیون با کامیونت در محدوده جاده تهران - رشت به مرگ راننده ۲۳ ساله انجامید.

شهرام مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخورد یک دستگاه کامیون با کامیونت در محدوده جاده تهران-رشت، نزدیکی فنی و حرفه ای، به مرکز فرماندهی ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع داده شد که بلافاصله تیم نجات ایستگاه ۱۰ آتش نشانی به دلیل نزدیکی به محل حادثه، به صحنه اعزام شد.

وی افزود: آتش نشانان پس از حضور در محل، ضمن ایمن سازی صحنه حادثه و انجام اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری از آتش سوزی و تصادفات بعدی، با بهره گیری از تجهیزات تخصصی نجات، عملیات رهاسازی راننده کامیونت را آغاز کردند.

مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت ادامه داد: با وجود تلاش بی وقفه نیروهای عملیاتی، شدت جراحات وارده به راننده جوان که حدوداً ۲۳ ساله بود، به حدی بود که وی جان خود را از دست داد.

وی تصریح کرد: علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

کد مطلب 6904019

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
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      سرعت سرعت سرعت عامل اول و بی صبری بی صبری بی صبری عامل دوم وحسادت حسادت حسادت عامل سوم

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