عبدی: راهپیمایی امشب «نحن منتقمون» به نام ۸ شهید مدافع امنیت مزین است

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری راهپیمایی امشب «نحن منتقمون» با نام و یاد هشت شهید مدافع امنیت خبر داد.



وی اظهار کرد: راهپیمایی امشب، پنج‌شنبه هشتم مردادماه، با حضور اقشار مختلف مردم ولایتمدار کرمانشاه برگزار می‌شود و این مراسم به نام هشت شهید مدافع امنیت مزین شده است.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: این راهپیمایی با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعلام حمایت از امنیت و اقتدار کشور برگزار خواهد شد.



عبدی با اشاره به شهدایی که نام آنان زینت‌بخش این مراسم است، گفت: شهید قائد سیدعلی حسینی خامنه‌ای، شهید ایرج محمودی، شهید حاجی صوفی، شهید قباد عباسخانی، شهید طهماسب شاماری، شهید حسین اشرفی، شهید حمیدرضا طاهریان، شهید جهانشاه محمدی و شهید موسی حیدریان، شهدایی هستند که یاد و نام آنان در راهپیمایی امشب گرامی داشته می‌شود.



وی از مردم انقلابی و شهیدپرور کرمانشاه دعوت کرد با حضور گسترده در این مراسم، بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های شهدا، انقلاب اسلامی و ارزش‌های دینی را به نمایش بگذارند.

