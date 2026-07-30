جزئیات مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت شهرستان کیار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرباز امنیت استوار یکم «میثم کرمی قلعه تکی» اهل روستای قلعه تک شهرستان کیار در حمله اشرار به ایست‌ و بازرسی در ایرانشهر استان سیستان‌ و بلوچستان به‌ شهادت رسید.

مراسم شب وداع و تشیع این شهید والامقام در شهرکرد، مرکز استان، جمعه شب در پنجاه و سومین شب از تجمعات مردمی در شهرکرد با حضور مردم مبعوث برگزار می‌شود.

مراسم استقبال، تشییع و خاکسپاری شهید کرمی در زادگاهش نیز شنبه ۱۰ مرداد ماه از ساعت ۹ صبح در ورودی روستای قلعه تک، برگزار خواهد شد.

حضور عموم مردم قدرشناس در مراسم تشییع این شهید مدافع وطن، ادای احترام به مقام این شهید والامقام است.

در پی شهادت مدافع امنیت از چهارمحال و بختیاری، صابر خسروی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان پیام تبریک و تسلیتی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

سْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

«وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

(سوره آل‌عمران، آیه ۱۶۹)

با قلبی آکنده از اندوه و افتخار، خبر شهادت شهید والامقام میثم کرمی، شیرمرد نیروی انتظامی را دریافت نمودیم. این شهید والامقام جان عزیز خود را به عنوان سپر امنیت هموطنان تقدیم نمود و به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

ضمن عرض تبریک و تسلیت به خانواده معزز این شهید والامقام، همکاران ایشان در نیروی انتظامی، و مردم شهیدپرور استان چهارمحال و بختیاری، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید عزیز، علو درجات و هم‌نشینی با شهدای کربلا و برای بازماندگان محترم، صبر، سلامتی و آرامش مسئلت می‌نمایم.