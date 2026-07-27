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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۱

مجوز ساخت در ایران، نمایش بدون حجاب در ونیز!

مجوز ساخت در ایران، نمایش بدون حجاب در ونیز!

حضور فیلم «مراقب» در جشنواره فیلم ونیز و انتشار تصویر بدون حجاب بازیگر این فیلم بار دیگر عملکرد سازمان سینمایی در صدور پروانه ساخت را زیر ذره‌بین برده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با انتشار فهرست آثار بخش افق‌های هشتادوسومین جشنواره فیلم ونیز، نام فیلم سینمایی «مراقب» به کارگردانی محسن قرایی نیز در میان آثار منتخب دیده می‌شود. این فیلم که چهارمین ساخته بلند قرایی پس از ۶ سال دوری از سینما است، پاییز سال گذشته در سکوت خبری مقابل دوربین رفت و اکنون نخستین نمایش جهانی خود را در ونیز تجربه خواهد کرد.

اما آنچه بیش از حضور این فیلم در ونیز مورد توجه قرار گرفته، نخستین تصویر رسمی منتشر شده از «مراقب» است؛ تصویری که در آن لاله مرزبان بدون حجاب دیده می‌شود؛ موضوعی که با ضوابط تولید و نمایش آثار سینمایی در ایران مغایرت دارد.

پیگیری خبرنگار مهر نشان می‌دهد «مراقب» از سازمان سینمایی پروانه ساخت دریافت کرده‌است، اما تاکنون اقدامی برای دریافت پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نداشته است. با این حال، انتشار نسخه‌ای از فیلم با چنین ویژگی‌هایی در یک رویداد معتبر بین‌المللی، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که سازوکار نظارتی سازمان سینمایی تا چه اندازه در مرحله صدور مجوز ساخت کارآمد بوده است.

پیش از این نیز فیلم «کیک محبوب من» با دریافت پروانه ساخت وارد مرحله تولید شد، اما در نهایت نسخه‌ای از آن که بازیگران زن در آن بدون حجاب حضور داشتند، در جشنواره‌های بین‌المللی به نمایش درآمد. همچنین فیلم «برادران لیلا» ساخته سعید روستایی نیز دچار چنین سرنوشتی شد و بدون دریافت مجوز از سازمان سینمایی در خارج از کشور به اکران عمومی رسید.

اکنون نیز با رونمایی از «مراقب»، همان پرسش دوباره مطرح می‌شود؛ اگر قرار است فیلمی پس از دریافت مجوز رسمی، در نهایت با نسخه‌ای متفاوت از ضوابط مصوب سینمای ایران تولید و در مجامع خارجی عرضه شود، فلسفه صدور پروانه ساخت چیست و مسئولیت سازمان سینمایی در قبال چنین آثاری چگونه تعریف می‌شود؟

نکته قابل تأمل دیگر این است که محسن قرایی نیز پیش از این در ۹ اسفند و زمان شهادت رهبر انقلاب در حمله آمریکایی - صهیونیستی به کشور در فضای مجازی مواضع توهین‌آمیزی اتخاذ کرده بود از همین رو این پرسش مطرح است که سازمان سینمایی برای ادامه فعالیت قرایی چه ملاحظاتی را مدنظر قرار داده است.

فیلم «مراقب» با بازی فرهاد اصلانی، لاله مرزبان، علیرضا کمالی و ریما رامین‌فر ساخته شده است. هنوز جزئیاتی از داستان این اثر منتشر نشده است.

کد مطلب 6899699

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    نظرات

    • امیر IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
      5 2
      پاسخ
      حجاب هر کسی به خودش ربط دارد
    • علی IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
      3 4
      پاسخ
      قانون و شرع مسئله شخصی نیست و همه باید از اون تمکین کنند

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