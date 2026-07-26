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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

انفجار نفتکش متخلف در تنگه هرمز

انفجار نفتکش متخلف در تنگه هرمز

یک نفتکش متخلف در تنگه هرمز که سیستم راداری خود را خاموش کرده بود، بعد از برخورد با مین منفجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات دریافتی، ساعتی پیش یک نفتکش متخلف در تنگه‌ی هرمز که از مسیر مشخص‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران خارج شده بود، بر اثر برخورد با مین دریایی منفجر شد.

این حادثه در حالی رخ داد که پیش‌تر، جمهوری اسلامی ایران بارها هشدار داده بود خروج کشتی‌ها از مسیر اعلامی، تبعات و مسئولیت‌هایی را برای آن‌ها به همراه خواهد داشت.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این نفتکش با وجود هشدارهای پیشین، از کریدور تعیین‌شده توسط ایران منحرف شده و در محدوده‌ای خارج از مسیر ایمن تردد دریایی قرار گرفته بود.

این رویداد در شرایطی به وقوع پیوسته است که تنگه‌ی هرمز در روزهای اخیر شاهد افزایش تحرکات ناوگان‌های خارجی و برخی شناورهای متخلف بوده و جمهوری اسلامی ایران بر حق حاکمیتی خود بر این آبراهه‌ی راهبردی تأکید کرده است.

کد مطلب 6899778
هادی رضایی

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    نظرات

    • حسین IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      4 2
      پاسخ
      با همین فرمون برید جلو عالیه

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