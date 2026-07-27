  1. استانها
  2. اصفهان
۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

آزادمنش به ذوب آهن پیوست

آزادمنش به ذوب آهن پیوست

اصفهان - علی آزادمنش، مدافع تیم فوتبال پیکان به ذوب‌آهن پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی آزادمنش مدافع کناری باسابقه لیگ برتر با عقد قراردادی، رسما به جمع بازیکنان ذوب آهن اضافه شد.

این بازیکن که فصل گذشته لیگ برتر را در پیکان تهران سپری کرده است، سابقه بازی در تیم‌های خیبر، شمس‌آذر قزوین، مس شهربابک و قشقایی شیراز را در کارنامه دارد.

آزادمنش در بهمن ۱۴۰۴ مقابل استقلال تهران، تک‌گل پیروزی‌بخش پیکان را به ثمر رساند و به رکورد ۱۶ سال شکست‌ناپذیری استقلال در برابر پیکان پایان داد.

آزادمنش به ذوب آهن پیوست

باشگاه ذوب‌آهن همچنین اعلام کرد داود نوشی صوفیانی سنگربان تیم فوتبال این باشگاه با تمدید قرارداد خود، همچنان یک فصل دیگر در جمع سبزپوشان اصفهان باقی می‌ماند.

کد مطلب 6901021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها