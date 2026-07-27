آزادمنش به ذوب آهن پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، علی آزادمنش مدافع کناری باسابقه لیگ برتر با عقد قراردادی، رسما به جمع بازیکنان ذوب آهن اضافه شد.

این بازیکن که فصل گذشته لیگ برتر را در پیکان تهران سپری کرده است، سابقه بازی در تیم‌های خیبر، شمس‌آذر قزوین، مس شهربابک و قشقایی شیراز را در کارنامه دارد.

آزادمنش در بهمن ۱۴۰۴ مقابل استقلال تهران، تک‌گل پیروزی‌بخش پیکان را به ثمر رساند و به رکورد ۱۶ سال شکست‌ناپذیری استقلال در برابر پیکان پایان داد.

باشگاه ذوب‌آهن همچنین اعلام کرد داود نوشی صوفیانی سنگربان تیم فوتبال این باشگاه با تمدید قرارداد خود، همچنان یک فصل دیگر در جمع سبزپوشان اصفهان باقی می‌ماند.