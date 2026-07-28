دستگیری عامل تیراندازی در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان اظهار کرد: این متهم در جریان یک مراسم تشییع و در قالب یک رسم نادرست، اقدام به شلیک با سلاح گرم کرد که بر اثر اصابت گلوله به کابلهای فشار قوی و تأسیسات شبکه برق، برق شهرستانهای کهگیلویه، لنده، دنا، مارگون و بویراحمد دچار اختلال و قطع شد.
وی افزود: با همکاری فنی شرکتهای توزیع برق استانهای کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و تلاش تیمهای عملیاتی، برق مناطق آسیبدیده از طریق شبکه جایگزین در کوتاهترین زمان ممکن وصل شد و از ادامه خاموشی جلوگیری به عمل آمد.
دادستان مرکز استان با انتقاد از رسم تیراندازی در مراسم، گفت: متهم با اقدامات اطلاعاتی پلیس اطلاعات شهرستان کهگیلویه در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده و انجام تحقیقات اولیه، با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
موسویان با تأکید بر ادامه روند رسیدگی، تصریح کرد: سایر افرادی که در این مراسم اقدام به تیراندازی کردهاند نیز شناسایی شده و تحت تعقیب قضایی قرار دارند و با تمامی عوامل این اقدام مجرمانه مطابق قانون برخورد خواهد شد.
وی در پایان با هشدار نسبت به پیامدهای تیراندازی در مراسم شادی و عزا، تأکید کرد: این اقدامات علاوه بر ایجاد رعب و وحشت در جامعه، میتواند جان شهروندان و اموال عمومی را به خطر انداخته و خسارتهای سنگینی به بیتالمال وارد کند.
دادستان یاسوج با بیان اینکه هیچ رسم و سنتی مجوزی برای استفاده غیرمجاز از سلاح و برهم زدن امنیت عمومی نیست، اضافه کرد: دستگاه قضایی با عاملان اینگونه اقدامات قاطعانه برخورد کرده و آنان را ملزم به جبران تمامی خسارتهای وارده خواهد کرد.
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