به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نیلی با انتشار پیامی اعلام کرد که تجاوز ناکام آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، واقعیت‌های تازه‌ای را در عرصه بین‌المللی و معادلات منطقه‌ای آشکار کرده است.



وی با بیان اینکه دوران شعار «اول آمریکا» برای جنگ‌طلبان به پایان رسیده است، نوشت که اکنون نوبت «اول از درِ آخر» است و سیاست‌های مبتنی بر تجاوز، زورگویی و تحمیل اراده به ملت‌ها دیگر نمی‌تواند جایگاه پیشین واشنگتن را در نظام بین‌الملل حفظ کند.



سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان افزود که حامیان جنگ‌طلبان آمریکایی در جریان این تجاوز نقاب از چهره برداشتند و سکوت آنان در برابر نقض آشکار اصول و قواعد بین‌المللی، به منزله امضای استانداردهای دوگانه بود.

نیلی خاطرنشان کرد که حقوق بین‌الملل زیر چکمه یاغی‌گری جنگ‌طلبان آمریکایی و صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری زخمی شد و تجاوز علیه ایران بار دیگر شکاف میان ادعاهای حقوق بشری برخی دولت‌های غربی و عملکرد واقعی آنان را آشکار کرد.

وی در ادامه با اشاره به مقاومت ملت ایران تصریح کرد که ایران و ایرانیان با ۱۵۰ شب حضور در میدان، خیابان و عرصه دیپلماسی نشان دادند که بازدارندگی، تاب‌آوری و اراده ملی از زرادخانه‌های پرهیاهو ماندگارتر است.

سفیر ایران در برلین همچنین تأکید کرد که خلیج فارس باید با مشارکت همه کشورهای منطقه و بدون حضور جنگ‌طلبان یاغی و متجاوز، نه به میدان جنگ بلکه به کانون امنیت، تجارت، توسعه و آینده جهان تبدیل شود.

نیلی در پایان نوشت: «نظم با زور و قلدری نوشته نمی‌شود؛ با واقعیت‌ها تثبیت می‌گردد.»