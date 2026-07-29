  1. استانها
  2. لرستان
۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

مدیرکل امور مالیاتی لرستان منصوب شد

مدیرکل امور مالیاتی لرستان منصوب شد

خرم‌آباد - «ناصر کرماجانی» به‌عنوان مدیرکل امور مالیاتی استان لرستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «ناصر کرماجانی» با حکم «سید هادی سبحانیان»، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، به‌عنوان مدیرکل امور مالیاتی استان لرستان منصوب شد.

«کرماجانی» از مدیران باسابقه و باتجربه سازمان امور مالیاتی کشور به شمار می‌رود و پیش‌ازاین نیز در سمت‌های مختلفی از جمله کارشناس مالیاتی، کارشناس مسئول فناوری اطلاعات، رئیس امور اداری، معاون توسعه مدیریت و منابع، نماینده هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، سرپرست هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و مدیر دادرسی مالیاتی فعالیت داشته است.

«حجت صالحی» پیش‌ازاین به مدت ۲ سال و ۶ ماه مسئولیت اداره کل امور مالیاتی لرستان را برعهده داشت.

کد مطلب 6903024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها