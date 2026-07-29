مدیرکل امور مالیاتی لرستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، «ناصر کرماجانی» با حکم «سید هادی سبحانیان»، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، بهعنوان مدیرکل امور مالیاتی استان لرستان منصوب شد.
«کرماجانی» از مدیران باسابقه و باتجربه سازمان امور مالیاتی کشور به شمار میرود و پیشازاین نیز در سمتهای مختلفی از جمله کارشناس مالیاتی، کارشناس مسئول فناوری اطلاعات، رئیس امور اداری، معاون توسعه مدیریت و منابع، نماینده هیئتهای حل اختلاف مالیاتی، سرپرست هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و مدیر دادرسی مالیاتی فعالیت داشته است.
«حجت صالحی» پیشازاین به مدت ۲ سال و ۶ ماه مسئولیت اداره کل امور مالیاتی لرستان را برعهده داشت.
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