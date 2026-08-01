اجرای طرح «مدرسه کارآفرین» در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در نشست ارائه یافته‌ها و نتایج طرح پژوهشی ارائه الگوی مدرسه کارآفرین در آموزش‌وپرورش استان لرستان با تأکید بر ضرورت گذار از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر تجربه صرف به تصمیم‌گیری‌های متکی بر شواهد علمی، اظهار داشت: پژوهش، یکی از مهم‌ترین ابزارهای شناخت دقیق مسائل، کاهش خطای تصمیم‌گیری و افزایش اثربخشی سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی است. نهادینه‌سازی فرهنگ‌پژوهش در سطوح مختلف مدیریتی، زمینه بهره‌گیری دقیق‌تر از ظرفیت‌های علمی در برنامه‌ریزی‌ها، تدوین سیاست‌ها و طراحی اقدامات اجرایی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به نتایج این طرح پژوهشی، بر استفاده از یافته‌های آن در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با توسعه مدارس کارآفرین تأکید کرد و افزود: یافته‌های علمی زمانی به اثربخشی واقعی می‌رسند که متناسب با نیازها و شرایط مدارس، به برنامه‌های عملیاتی و قابل‌اجرا تبدیل شوند.

رئیس گروه تحقیق و پژوهش آموزش‌وپرورش لرستان نیز در این نشست، پژوهش‌های مسئله‌محور و کاربردی را از ضرورت‌های نظام تعلیم‌وتربیت دانست و گفت: ارائه نتایج پژوهش به جامعه هدف، یکی از حلقه‌های اصلی فرایند پژوهش و از شرایط تحقق اثربخشی تحقیقات است.

حسن اسماعیل‌زاده افزود: پژوهش، فرایندی مستمر و چندمرحله‌ای است و ارزش آن تنها به تولید دانش یا تدوین گزارش نهایی محدود نمی‌شود؛ بلکه اشاعه یافته‌ها، انتقال دانش، نقد و تبادل نظر تخصصی و بهره‌گیری از نتایج در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شواهد، پژوهش را به مرحله اثرگذاری می‌رساند.

وی تصریح کرد: ارائه یافته‌های پژوهشی به ذی‌نفعان و جامعه هدف، زمینه تبدیل دانش تولیدشده به برنامه‌های عملیاتی، اقدامات اجرایی و بهبود مستمر فرایندهای آموزشی را فراهم می‌کند.