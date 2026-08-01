طرح شهید عجمیان در ۶۰ مدرسه کاشان اجرا می شود

محمدرضا حکیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح شهید عجمیان در مدیریت آموزش و پرورش کاشان، به‌عنوان یکی از برنامه‌های مؤثر در حوزه بهسازی، شاداب‌سازی و ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، امسال با گستره بیشتر و سازماندهی منسجم‌تری نسبت به سال گذشته اجرا خواهد شد.

وی ابراز کرد: در سال گذشته، بیش از ۴۰ مدرسه شهرستان کاشان در قالب این طرح تحت پوشش قرار گرفتند و مجموعه اقدامات انجام‌شده موجب شد مدیریت آموزش و پرورش کاشان رتبه نخست استان اصفهان در اجرای طرح شهید عجمیان را کسب کند.

مدیر آموزش وپرورش کاشان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین نقاط قوت اجرای این طرح در کاشان، حضور مؤثر، گسترده و داوطلبانه گروه‌های مختلف جهادی بود. در طول اجرای طرح، گروه‌های جهادی متعددی با ترکیب‌ها و ظرفیت‌های متفاوت وارد میدان شدند و در برخی مقاطع، به‌صورت هم‌زمان چند گروه جهادی در چند مدرسه و حتی در چند منطقه مختلف شهرستان مشغول فعالیت بودند.

وی خاطرنشان کرد: این حضور هم‌زمان و منسجم، ظرفیت قابل توجهی برای تسریع عملیات بهسازی مدارس ایجاد کرد و نشان داد که با برنامه‌ریزی صحیح، تقسیم کار و استفاده از توان گروه‌های مردمی و جهادی، می‌توان در مدت زمان محدود، حجم قابل توجهی از اقدامات عمرانی، زیباسازی، شاداب‌سازی و آماده‌سازی مدارس را به انجام رساند.

حکیمیان گفت: برای سال جاری نیز اجرای طرح در چند مرحله پیش‌بینی شده است. در فاز نخست، ۲۰ مدرسه در اولویت قرار گرفته‌اند و در ادامه، با اجرای فازهای دوم و سوم، تعداد مدارس تحت پوشش تا ۶۰ مدرسه افزایش خواهد یافت.

وی افزود: برنامه امسال با استفاده از تجربه ارزشمند سال گذشته، شناخت دقیق‌تر ظرفیت گروه‌های جهادی و هماهنگی بیشتر میان مدارس، آموزش و پرورش و مجموعه‌های مشارکت‌کننده طراحی شده و تلاش ما این است که از نظر تعداد مدارس، کیفیت اقدامات، تنوع فعالیت‌ها و میزان مشارکت گروه‌های جهادی، عملکردی فراتر از سال گذشته داشته باشیم.

مدیر آموزش و پرورش کاشان خاطرنشان کرد: نگاه ما به طرح شهید عجمیان صرفاً انجام چند فعالیت عمرانی یا زیباسازی نیست؛ بلکه این طرح را فرصتی برای شکل‌گیری یک حرکت اجتماعی و مشارکتی در حمایت از مدرسه می‌دانیم؛ حرکتی که در آن گروه‌های جهادی، فرهنگیان، مدیران مدارس و سایر ظرفیت‌های مردمی در کنار یکدیگر برای فراهم‌کردن محیطی شایسته‌تر، ایمن‌تر و بانشاط‌تر برای دانش‌آموزان تلاش می‌کنند.

وی ابراز کرد: تجربه سال گذشته در کاشان ثابت کرد که هرجا ظرفیت‌های جهادی و مردمی به‌درستی شناسایی، هدایت و هماهنگ شوند، می‌توان اتفاقات بسیار خوبی در مدارس رقم زد و امیدواریم امسال با توسعه این شبکه مشارکتی و حضور گسترده‌تر گروه‌های جهادی، شاهد اجرای یکی از موفق‌ترین دوره‌های طرح شهید عجمیان در شهرستان کاشان باشیم.