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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

استاندار تهران:

مراسم جاماندگان اربعین با هدف فراهم کردن حضور حداکثری برگزار می شود

مراسم جاماندگان اربعین با هدف فراهم کردن حضور حداکثری برگزار می شود

استاندار تهران می‌گوید برای برگزاری مراسم جاماندگان اربعین، که از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم حضرت عبدالعظیم برگزار خواهد شد، برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده تا امکان حضور گسترده‌تر فراهم شود.

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم جاماندگان اربعین خبر داد و افزود: این مراسم با هدف فراهم کردن امکان حضور افرادی برگزار می‌شود که به هر دلیل نتوانسته‌اند در پیاده‌روی اربعین شرکت کنند.

او با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تاکید کرد: مراسم جاماندگان اربعین از میدان امام حسین (ع) به سوی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار خواهد شد و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، زمینه حضور حداکثری شهروندان را فراهم کنیم تا در خدمت مردم عزیز باشیم.

کد مطلب 6905041

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