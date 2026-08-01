مراسم جاماندگان اربعین با هدف فراهم کردن حضور حداکثری برگزار می شود

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامهریزی برای برگزاری مراسم جاماندگان اربعین خبر داد و افزود: این مراسم با هدف فراهم کردن امکان حضور افرادی برگزار میشود که به هر دلیل نتوانستهاند در پیادهروی اربعین شرکت کنند.
او با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده تاکید کرد: مراسم جاماندگان اربعین از میدان امام حسین (ع) به سوی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار خواهد شد و تلاش میکنیم با برنامهریزی دقیقتر، زمینه حضور حداکثری شهروندان را فراهم کنیم تا در خدمت مردم عزیز باشیم.
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