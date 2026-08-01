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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

تردد ۷.۸ میلیون وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان

تردد ۷.۸ میلیون وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان

زاهدان- سرپرست معاونت فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از تردد بیش از ۷میلیون و ۸۰۰هزار وسیله نقلیه در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بلوچی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری بیش از ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تردد در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۳ درصدی داشته است.

وی با اشاره به آمار تردد در مبادی استان گفت: در این مدت ۵۹۲ هزار و ۸۳۲ تردد ورودی و ۶۰۸ هزار و ۸۵۸ تردد خروجی در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده است.

بلوچی تصریح کرد: محور بم–زاهدان (کمربندی شهید کلانتری)، زاهدان–سه‌راهی دشتک و مرز میلک–زهک پرترددترین محورهای استان در چهار ماهه نخست سالجاری بوده‌اند.

سرپرست معاونت فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان همچنین از ثبت ۲۱ هزار تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها خبر داد و گفت: این تماس‌ها در زمینه اطلاع از وضعیت جوی و ترافیکی راه‌ها، اعلام مشکلات محورهای مواصلاتی، ثبت شکایات حوزه حمل‌ونقل و گزارش سرقت یا تخریب علائم راهداری بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 6905057

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