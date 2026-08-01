تردد ۷.۸ میلیون وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بلوچی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری بیش از ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تردد در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۳ درصدی داشته است.

وی با اشاره به آمار تردد در مبادی استان گفت: در این مدت ۵۹۲ هزار و ۸۳۲ تردد ورودی و ۶۰۸ هزار و ۸۵۸ تردد خروجی در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده است.

بلوچی تصریح کرد: محور بم–زاهدان (کمربندی شهید کلانتری)، زاهدان–سه‌راهی دشتک و مرز میلک–زهک پرترددترین محورهای استان در چهار ماهه نخست سالجاری بوده‌اند.

سرپرست معاونت فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان همچنین از ثبت ۲۱ هزار تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها خبر داد و گفت: این تماس‌ها در زمینه اطلاع از وضعیت جوی و ترافیکی راه‌ها، اعلام مشکلات محورهای مواصلاتی، ثبت شکایات حوزه حمل‌ونقل و گزارش سرقت یا تخریب علائم راهداری بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.