۱۹ میلیارد تومان اعتبار برای تأمین جهیزیه ۳۰۸ نوعروس اصفهان تخصیص یافت

کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد جدید کمیته امداد در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: ترویج ازدواج آسان و کاهش هزینههای تشکیل خانواده، یکی از اولویتهای اصلی ما در این نهاد است. وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۰۸ نوعروس تحت حمایت با دریافت جهیزیه به ارزش ۱۹ میلیارد و ۴۹۱ میلیون تومان، زندگی مشترک خود را آغاز کردهاند.
زارع با اشاره به استفاده از تکنولوژی در ارائه خدمات گفت: این خدمت از طریق پلتفرم فروش آنلاین و با فراهم کردن امکان انتخاب اقلام مورد نیاز توسط خودِ نوعروسان ارائه شده است تا رضایت حداکثری آنها حاصل شود. وی همچنین تأکید کرد که حمایت از ازدواج تنها به تأمین جهیزیه محدود نمیشود، بلکه این نهاد با هدف تسهیل ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار نیز خدمات حمایتی و فرهنگی متعددی را جهت بازگشت آرامش به زندگی آنان فراهم میکند.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در ادامه به تشریح برنامههای توانمندسازی دختران پرداخت و گفت: با هدف تقویت عزتنفس، مسئولیتپذیری و افزایش مشارکت اجتماعی، طرح «یاس» ویژه دختران ۲۰ تا ۴۰ سال خانوادههای تحت حمایت در حال اجرا است. وی افزود: اعزام دختران منتخب به دورههای تربیت مربی، تشکیل تیم مربیان اردوهای استانی و تکمیل مراحل ثبت شرکتها، بخشی از اقدامات ما برای توانمندسازی پایدار این قشر است.
زارع همچنین از اجرای گسترده طرح «نوید زندگی» خبر داد و تصریح کرد: این طرح با هدف آموزش مهارتهای پیش از ازدواج، انتخاب آگاهانه همسر و ارتقای سلامت روان اجرا میشود. وی با ارائه آماری گفت: امسال بیش از ۱۰ هزار و ۲۵۳ نفر از مددجویان در گروههای مختلف سنی از این آموزشها بهرهمند شدهاند که در این میان، ۴ هزار و ۹۳۴ دختر تحت حمایت و دو هزار و ۳۱۸ زن سرپرست خانوار فاقد همسر در گروه سنی ۱۹ تا ۳۵ سال، آموزشهای تخصصی را برای تصمیمگیری آگاهانه جهت تشکیل خانواده فراگرفتهاند.
وی با اشاره به خدمات مشاورهای کمیته امداد افزود: ارائه مشاوره در سه مرحله قبل، حین و پس از ازدواج از برنامههای مستمر ماست که امسال ۶۴ نوعروس از جلسات مشاوره فردی و ۸۱ نفر در قالب جلسات گروهی از این خدمات بهرهمند شدهاند. وی تأکید کرد که کمیته امداد با ترکیب حمایتهای اقتصادی، آموزش و مشاوره، تلاش میکند زمینه تشکیل خانوادههای موفق و پایدار را در میان جامعه هدف فراهم سازد.
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