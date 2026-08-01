به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر محمدی پیش از ظهر شنبه در بازدید از سد مخزنی کوثر، این سد را یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های مدیریت منابع آب در جنوب کشور دانست و اظهار کرد: سد کوثر نقش راهبردی در تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی مناطق مختلف جنوب کشور دارد و حفظ ایمنی و بهره‌برداری اصولی از آن از اولویت‌های مدیریت بحران استان است.

وی با بیان اینکه سد کوثر آب شرب و صنعت بیش از ۲.۵ میلیون نفر در پنج استان و ۱۱ شهر را تأمین می‌کند، افزود: همچنین آب مورد نیاز پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت‌های لیشتر و خیرآباد از این سد تأمین می‌شود؛ از این رو مدیریت صحیح مخزن و رعایت الزامات ایمنی اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بارندگی‌های مناسب سال آبی گذشته، گفت: هم‌اکنون ذخیره آب مخزن سد کوثر به ۸۲ درصد ظرفیت آن رسیده است و با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره احتمال بارش‌های قابل توجه در سال آبی پیش‌رو، برنامه‌ریزی برای مدیریت مخزن و کاهش مخاطرات ناشی از سیلاب ضروری است.

محمدی با اشاره به بررسی وضعیت فنی سد و تجهیزات مرتبط در جریان این بازدید، تصریح کرد: رعایت کامل الزامات ایمنی، تأمین تجهیزات مورد نیاز و آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مدیریت شرایط بحرانی مورد تأکید قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، برنامه‌ریزی لازم برای مهار سیلاب‌های احتمالی، بهره‌گیری حداکثری از روان‌آب‌ها و نزولات جوی و همچنین حفظ پایداری بهره‌برداری از این منبع راهبردی آب در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار خواهد گرفت.