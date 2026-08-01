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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

آمادگی برای مهار سیلاب‌های احتمالی در سد کوثر؛ذخیره آب به ۸۲ درصد رسید

آمادگی برای مهار سیلاب‌های احتمالی در سد کوثر؛ذخیره آب به ۸۲ درصد رسید

یاسوج-مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ذخیره ۸۲درصدی آب سد کوثر، بر آمادگی کامل دستگاه‌های مسئول برای مدیریت سیلاب‌های احتمالی و حفظ پایداری منابع آبی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر محمدی پیش از ظهر شنبه در بازدید از سد مخزنی کوثر، این سد را یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های مدیریت منابع آب در جنوب کشور دانست و اظهار کرد: سد کوثر نقش راهبردی در تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی مناطق مختلف جنوب کشور دارد و حفظ ایمنی و بهره‌برداری اصولی از آن از اولویت‌های مدیریت بحران استان است.

وی با بیان اینکه سد کوثر آب شرب و صنعت بیش از ۲.۵ میلیون نفر در پنج استان و ۱۱ شهر را تأمین می‌کند، افزود: همچنین آب مورد نیاز پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت‌های لیشتر و خیرآباد از این سد تأمین می‌شود؛ از این رو مدیریت صحیح مخزن و رعایت الزامات ایمنی اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بارندگی‌های مناسب سال آبی گذشته، گفت: هم‌اکنون ذخیره آب مخزن سد کوثر به ۸۲ درصد ظرفیت آن رسیده است و با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره احتمال بارش‌های قابل توجه در سال آبی پیش‌رو، برنامه‌ریزی برای مدیریت مخزن و کاهش مخاطرات ناشی از سیلاب ضروری است.

محمدی با اشاره به بررسی وضعیت فنی سد و تجهیزات مرتبط در جریان این بازدید، تصریح کرد: رعایت کامل الزامات ایمنی، تأمین تجهیزات مورد نیاز و آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مدیریت شرایط بحرانی مورد تأکید قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، برنامه‌ریزی لازم برای مهار سیلاب‌های احتمالی، بهره‌گیری حداکثری از روان‌آب‌ها و نزولات جوی و همچنین حفظ پایداری بهره‌برداری از این منبع راهبردی آب در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6905047

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