مهاجران خارجی مقیم فارس با ۲ موکب به استقبال زائران اربعین رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید احمدی با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، پیادهروی اربعین را بزرگترین اجتماع معنوی جهان اسلام و نماد وحدت، همبستگی و همدلی مسلمانان دانست و گفت: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) افتخاری ارزشمند برای تمامی خادمان این مسیر نورانی است.
وی از برپایی موکبهای خدمترسانی ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در مرز شلمچه و ورودی شیراز خبر داد و افزود: این موکبها با بهرهگیری از ظرفیت کارکنان و مشارکت داوطلبانه مهاجران خارجی مقیم استان راهاندازی شدهاند تا بخشی از نیازهای زائران اربعین را تأمین کنند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس با بیان اینکه تلاش شده زمینه مشارکت هرچه بیشتر اتباع و مهاجران خارجی در برنامههای فرهنگی و معنوی اربعین فراهم شود، گفت: فرهنگ عاشورا، فرهنگ ایثار، همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی است و حضور داوطلبانه مهاجران خارجی در خدمترسانی به زائران، جلوهای از ارادت مشترک مسلمانان به اهلبیت (ع) و نمادی از انسجام میان ملتهای اسلامی به شمار میرود.
احمدی ادامه داد: اتباع و مهاجران خارجی مقیم استان فارس همواره در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران در برنامههای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی حضوری فعال و مسئولانه داشتهاند و مشارکت آنان در برپایی این موکبها، بیانگر روحیه همکاری، همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی است.
وی با قدردانی از همراهی مهاجران خارجی مقیم در برپایی این موکبها اظهار کرد: امیدواریم با همکاری تمامی خادمان اربعین، خیران و عوامل اجرایی، بتوانیم خدمات شایستهای به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) ارائه کنیم.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس با تأکید بر اهمیت اجرای برنامههای فرهنگی در کنار خدمات رفاهی، افزود: در این موکبها علاوه بر پذیرایی از زائران، برنامههایی همچون قرائت زیارت اربعین، توزیع محصولات فرهنگی، پاسخگویی به سؤالات زائران و تبیین فرهنگ عاشورا نیز اجرا میشود تا فضای معنوی مناسبی برای زائران فراهم شود.
احمدی اربعین حسینی را فرصتی ارزشمند برای نمایش وحدت امت اسلامی، تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ خدمت دانست و از همه خادمان، خیران و عوامل اجرایی مشارکتکننده در برپایی این موکبها قدردانی کرد.
وی خاطرنشان کرد: موکب حضرت زینب کبری (س) در مرز شلمچه و موکب حضرت رقیه (س) در ورودی شیراز (پل فسا) که توسط هیئت مذهبی مهاجران خارجی مقیم شیراز و با همکاری ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان فارس برپا شدهاند، تا پایان ایام اربعین با حضور خادمان داوطلب به زائران حسینی خدماترسانی خواهند کرد.
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