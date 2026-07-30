سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری یکی از اراذل و اوباش سابقه‌دار که با دستور قضایی تحت تعقیب قرار داشت خبر داد و اظهار کرد: این فرد به اتهام برهم زدن نظم و امنیت عمومی، سرقت، خرید و فروش مواد مخدر و همچنین ارتکاب جرائم دیگر، در فهرست افراد تحت پیگرد مراجع قضایی قرار داشت و دستگیری او به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، رصدهای تخصصی و پیگیری‌های میدانی، با هماهنگی کامل مقام قضایی موفق شدند محل تردد متهم را در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان کاشان شناسایی کنند و برای دستگیری وی وارد عمل شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: متهم در جریان اجرای عملیات، به دستورات پلیس بی‌توجهی کرد و با ایجاد درگیری تلاش داشت ضمن مقاومت، از محل متواری شود؛ اما مأموران پس از طی روال قانونی و با رعایت کامل قانون به‌کارگیری سلاح، وی را زمین‌گیر و دستگیر کردند.

کاکاوند با اشاره به نتایج بازرسی از متهم و خودروی وی گفت: در بازرسی‌های انجام‌شده، یک قبضه سلاح سرد و یک بمب دست‌ساز کشف شد. همچنین یک دستگاه خودروی زانتیا که پیش‌تر توقیف آن با دستور مرجع قضایی ابلاغ شده بود، در این عملیات توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

وی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان پلیس و دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: موفقیت این عملیات حاصل تعامل مستمر، پشتیبانی و همراهی مؤثر مقام قضایی و اقدام به‌موقع پلیس بود و این هم‌افزایی نقش تعیین‌کننده‌ای در برخورد قاطع با مجرمان حرفه‌ای و مخلان نظم و امنیت عمومی دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان در پایان با هشدار به اراذل و اوباش و برهم‌زنندگان امنیت عمومی تأکید کرد: پلیس با پشتوانه قانونی و قضایی اجازه قدرت‌نمایی و ایجاد ناامنی را به هیچ فردی نخواهد داد و هر کسی که بخواهد آرامش شهروندان را خدشه‌دار کند، با برخورد سریع، قانونی و قاطع پلیس و دستگاه قضایی مواجه می‌شود.